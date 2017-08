Sicher muss nicht teuer sein: Der Immobilien-Check zu Kriminalität und Kaufpreisen in deutschen Städten

Nürnberg (ots) - In Deutschland ist Sicherheit keine Frage desGeldes - das zeigt eine Analyse des Zusammenhangs von Kaufpreisen undEinbruchskriminalität von immowelt.de / Augsburg (2.670 EuroKaufpreis pro Quadratmeter), München (6.190 Euro) und Nürnberg (2.670Euro) sind die sichersten Städte Deutschlands / Einbruchshochburgensind Dortmund (1.500 Euro), Bremen (1.740 Euro) und Hamburg (3.560Euro)Sicherheit ist keine Frage des Preises: Jedenfalls gilt das fürden deutschen Immobilienmarkt. Das zeigt eine Analyse vonimmowelt.de. Immobilienbesitzer in Städten mit niedrigen Kaufpreisenmüssen Einbrüche nicht mehr fürchten als Eigentümer in sehr teurenStädten. Für die Analyse wurden Immobilienkaufpreise undEinbruchszahlen (jeweils Jahreswerte 2016) von 39 Städten verglichen.Sichere Häfen und Einbruchs-HochburgenMünchen gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands. Diebayerische Landeshauptstadt ist mit einem Quadratmeterpreis von 6.190Euro im Median aber auch ein teures Pflaster. Noch sicherer lebt essich in Augsburg und auch Nürnberg leidet nicht an hohenEinbruchszahlen - jedoch sind die Kaufpreise in beiden Städten mit2.670 Euro pro Quadratmeter nicht einmal halb so teuer wie inMünchen. Sicherheit muss also in Deutschland nicht gleich teuer sein.Besonders deutlich wird das auch am Beispiel Chemnitz. Die Stadt amNordrand des Erzgebirges zählt genauso wie München zu Deutschlands 10sichersten Städten, ist gleichzeitig aber auch die günstigsteGroßstadt Deutschlands (830 Euro).Dass Sicherheit nicht vom Immobilienkaufpreis abhängt, zeigt auchein Blick auf die Städte mit den höchsten Einbruchszahlen. Dortmundund Bremen führen die Rangliste an - die Kaufpreise für Immobiliensind mit 1.500 Euro und 1.740 Euro aber vergleichsweise günstig.Anders die Situation in Hamburg: Die Hansestadt liegt sowohl bei denEinbruchszahlen als auch beim Kaufpreis (3.560 Euro) weit vorne.Sicherheit keine Frage des GeldesIn Deutschland lässt sich also kein direkter Zusammenhang zwischendem Immobilienkaufpreis und der Kriminalitätsrate feststellen. Wer ineiner günstigen Stadt eine Immobilie kauft, ist nicht automatischstärker von Einbrüchen bedroht. Hochpreisige Standorte bieten imUmkehrschluss auch nicht unbedingt mehr Sicherheit. Jedenfalls kannkeine Rede davon sein, dass sich reiche Eliten in einbruchsarmen undteuren Städten verschanzen.Die Gründe für die unterschiedlich hohen Einbruchszahlen derStädte können vielfältig sein. Schon eine gute Anbindung an dasAutobahnnetz ist unter Umständen ein Anreiz für Einbrecherbanden -die Bebauungsart und -dichte kann Täter anlocken oder abschrecken.Andere Faktoren, wie Arbeitslosigkeit und Armut, können zudem zuunterschiedlichem Kriminalitätsdruck führen. Oft sind derartigeEffekte aber auch derart kleinräumig verteilt, dass sich keineAussagen auf ganzer Stadtebene machen lassen.Die gute Nachricht lautet in jedem Fall: In Deutschlands Städtenist Sicherheit zumindest keine Frage des Geldes.Ausführliche Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie inunserem Ratgeber: http://ots.de/tc3LGGrafiken zur Pressemitteilung stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/LJ5dODiese und andere Pressemitteilungen von www.immowelt.de finden Siein unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.Berechnungsgrundlage KaufpreiseDatenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 39ausgewählten Großstädten waren 252.800 auf immowelt.de inserierteAngebote. Die Preise sind Angebots-, keine Abschlusspreise. DiePreise geben den Median der 2016 angebotenen Wohnungen und Häuserwieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.Quelle EinbruchsdiebstahlDie Einbruchszahlen je 100.000 Einwohner stammen aus derpolizeilichen Kriminalstatistik (PKS-Bericht 2016), Band 4, EinzelneStraftaten/-gruppen und ausgewählte Formen der Kriminalität -Tatbestand Wohnungseinbruchdiebstahl. Herausgeber ist dasBundeskriminalamt.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 47 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de, umzugsauktion.de undferienwohnung.com weitere reichweitenstarke Portale betreibt. ZweitesHauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für dieImmobilienbranche.* Google Analytics; Stand: Januar 2017Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell