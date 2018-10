Sicher ist wohl nur die Stichwahl / Präsidentschaftswahlen in Brasilien

Berlin, Bonn, Sao Paulo (ots) - (gtai) Rechts, Links - odervielleicht doch ein Kandidat des Zentrums? Am Sonntag entscheiden 145Millionen Wählerinnen und Wähler in Brasilien darüber, wer in dieStichwahl um das Präsidentenamt kommt. Zwar liegt der RechtspopulistJair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL) liegt laut aktuellerUmfragen in der Wählergunst deutlich vorn. Doch er wirdvoraussichtlich nicht die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmenerringen, um sich im ersten Wahlgang durchzusetzen. Spannend istalso, wer gegen ihn im zweiten Wahlgang antritt: Der momentanzweitplatzierte Fernando Haddad, Kandidat der Arbeiterpartei (Partidodos Trabalhadores, PT), oder der deutlich abgeschlagene Ciro Gomesvom PDT (Partido Democrático Trabalhista, PDT). Letzterer gehörte inseiner politischen Laufbahn bereits sieben Parteien an und ist demlinksliberalen politischen Spektrum zuzuordnen."Keiner der Kandidaten hat bisher ein klares Wirtschaftskonzeptvorgelegt. Doch wer auch immer gewählt wird, steht vor enormenHerausforderungen. Zwar scheint die Rezession vorbei zu sein, dochdas für 2019 prognostizierte Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,6% istalles andere als herausragend. Die Staatsausgaben sind zu hoch - 91Prozent des Haushaltes werden für die Bezahlung derStaatsbediensteten und der Renten benötigt, so Wirtschaftsexperten.Ohne grundlegende und schmerzhafte Reformen würde der Betrag im Jahr2021 auf 98 Prozent steigen. Da bleibt wenig bis kein Geldbeispielsweise für die dringend benötigten Investitionen in dieInfrastruktur des Landes übrig", so Jenny Eberhardt von Germany Trade& Invest.Seit dem Jahr 2000 verliert das verarbeitende Gewerbe in Brasilienan Gewicht, von damals 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aufheute zehn Prozent. Allerdings scheint sich der Wert zustabilisieren, der wichtige Kfz-Sektor hat seine Talfahrt beendet undlegt wieder zu, genauso die Chemie- und Pharmabranche.Im Gegensatz zur verarbeitenden Industrie weitet sich derDienstleistungssektor weiter aus und macht momentan 63 Prozent desBIP aus - Tendenz steigend.Auf Erfolgskurs ist auch die brasilianische Agrarwirtschaft. Hierlag das Wachstum im vergangenen Jahr bei 13 Prozent. Brasilien istder weltweit führende Exporteur bei Zucker, Rind- und Hühnerfleischsowie Orangensaft. In Kürze wird das Land die USA als weltweitgrößten Sojaproduzent ablösen.Die Exporte und Importe legten im August deutlich zu, doch dieserAnstieg könnte von kurzer Dauer sein."Die Wirtschaftskrise in Argentinien dürfte sich immer stärker aufden brasilianischen Außenhandel auswirken. Die Exporte in denNachbarstaat sind bereits deutlich zurückgegangen. Die Besteuerungder eigenen Exporte seitens der argentinischen Regierung dürften sichauch auf den Handel mit Brasilien auswirken. Brasilien importiertunter anderem Weizen aus Argentinien, wird dieser teurer, dürftenauch die Einfuhren sinken", erklärt Jenny Eberhardt weiter.Mehr Informationen zu der wirtschaftlichen Lage in Brasilienfinden Sie unter http://ots.de/sK79y3Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173Andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell