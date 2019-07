Sicher ist sicher: 37 Prozent nutzen bereits die Zwei-Faktor-Authentifizierung / GfK-Studie: 30 Prozent bevorzugen den Fingerabdruck, um sich bei Online-Zahlungen zusätzlich zu authentifizieren (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Der Gesetzgeber verlangt im Rahmen der Umsetzung der europäischenPSD2-Richtlinie ab dem 14. September 2019 eine starkeAuthentifizierung bei Online-Zahlungen. Künftig müssenKartenzahlungen im Internet mit zwei Sicherheitsfaktoren freigegebenwerden. Von dieser Pflicht gibt es nur wenige Ausnahmen.45 Prozent der Verbraucher finden laut einer neuen repräsentativenStudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Einführung derneuen EU-Regelung gut. Noch müssen sich Online-Shopper zwar an dieneuen Verfahren ihrer kartenherausgebenden Banken und Sparkassengewöhnen, aber sie bringen deutlich mehr Sicherheit. Zudem sind sieeinfacher anzuwenden, als sich viele komplizierte Passwörter zumerken.Die Nutzer erwarten heute zu recht, dass beim digitalen Einkaufalles reibungslos und sicher in Echtzeit funktioniert - am besten miteinem Klick. So überrascht es auch nicht, dass eine sichere undgeschützte Bezahlung für 66 Prozent der Befragten der wichtigsteFaktor beim Online-Einkauf ist. 52 Prozent der Online-Shoppererwarten zudem, dass das Einkaufen und Bezahlen möglichst einfachist. Schnell soll es ebenfalls gehen, das gaben 36 Prozent derVerbraucher an. Vor allem die jüngeren Befragten zwischen 18 und 29Jahren (46 Prozent) legen großen Wert auf den Faktor Schnelligkeit.Nutzer erwarten ein vielfältiges Portfolio anZahlungsmöglichkeitenEin vielfältiges Portfolio an Zahlungsarten ist heutzutage Pflichtfür Händler. So empfindet es auch jeder zweite Verbraucher (54Prozent) als größte Schwierigkeit bei der Online-Zahlung, wenn seinebevorzugte Zahlungsart nicht verfügbar ist. Das kann im schlimmstenFall zu hohen Kaufabbrüchen führen. 46 Prozent geben an, dass sie esabschreckend finden, wenn sie zu viele Informationen eingeben müssen.40 Prozent sagen zudem, dass sie es als Hindernis empfinden, sich vordem Bezahlen registrieren zu müssen. Vor allem die Altersklassezwischen 30 und 39 Jahren (56 Prozent) und Beamte (57 Prozent)scheuen den Registrierprozess vor dem Bezahlen. Außerdem gaben 22Prozent an, dass sie es beschwerlich finden, wenn sie ihr Passwortvergessen haben.Das Passwort wird künftig auch nicht mehr ausreichen. Ab Septembermüssen Verbraucher bei Kartenzahlung im Internet immer zwei Nachweiseerbringen, dass sie der rechtmäßige Besitzer der Karte sind. DieBanken stellen den Karteninhabern hierfür neueAuthentifizierungslösungen zur Verfügung, die unter anderem auch neuebiometrische Identifikationsverfahren zum Beispiel per Fingerabdruckoder Gesichtserkennung unterstützen. "Für die Verbraucher bringt dasspürbare Veränderungen mit sich, auf die sie sich schnellstmöglicheinstellen sollten. Vor allem sollten sie nicht versäumen, ihreDebit- und Kreditkarten bei ihrer Bank oder Sparkasse für die neuenVerfahren zu registrieren, damit sie auch nach dem Stichtag am 14.September überall problemlos mit Karte zahlen können", sagt PeterBakenecker, Division President Deutschland und Schweiz beiMastercard.Neu ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht. Siebietet in der digitalen Welt einen sehr effektiven Schutz derKundendaten. Das Prinzip ist simpel: Es muss eine Kombination ausWissen (z. B. PIN), Besitz (z. B. Karte oder Smartphone) oderbiometrische Eigenschaften (z. B. Fingerabdruck oderGesichtserkennung) verwendet werden. Wichtig ist, dass die Faktorendabei aus zwei unterschiedlichen Kategorien stammen.Bei zahlreichen Anwendungen können Nutzer bereits auf Wunsch einenweiteren Sicherheitsfaktor hinzufügen, um ihre Daten optimal zuschützen. In den vergangenen zwölf Monaten haben 37 Prozent derBefragten bei mindestens einer Anwendung dieZwei-Faktor-Authentifizierung installiert und genutzt. Vor allemjunge Verbraucher machen von dieser zusätzlichen SicherheitsoptionGebrauch. In der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen sind es 46Prozent und bei den 30- bis 39-Jährigen 44 Prozent, welche dieZwei-Faktor-Authentifizierung in den letzten zwölf Monaten beimindestens einer Anwendung installiert und genutzt haben.Biometrische Authentifizierungsverfahren werden an Bedeutunggewinnen, 41 Prozent der 30- bis 39- Jährigen authentifizieren sichheute schon bevorzugt per FingerabdruckWährend fast jeder zweite Befragte (49 Prozent) am liebsten einePIN zur zusätzlichen Authentifizierung eingeben würde, setzen vieleVerbraucher bevorzugt auf biometrische Verfahren wie denFingerabdruck oder die Gesichtserkennung. Für 30 Prozent ist derFingerabdruck bereits die bevorzugte Methode als Identitätsnachweis.Sieben Prozent der Verbraucher ziehen die Gesichtserkennung vor, umsich zusätzlich auszuweisen.Bei den Authentifizierungsverfahren zeigen sich auch signifikanteUnterschiede in den Altersklassen. Während in der Altersgruppe ab 40Jahre die PIN bevorzugt genutzt wird, gaben 41 Prozent der 30- bis39-Jährigen an, dass sie sich am liebsten per Fingerabdruckauthentifizieren, 39 Prozent dieser Altersklasse würden dies lieberper PIN machen. Auch bei den 18- bis 29-Jährigen sagte bereits mehrals jeder Dritte (36 Prozent), dass er sich am liebsten mit demFingerabdruck ausweist."Wir gehen davon aus, dass mit der Zwei-Faktor-Authentifizierungvor allem biometrische Authentifizierungsverfahren an Bedeutunggewinnen werden. Viele Smartphone-Besitzer nutzen schon jetzt ihrenFingerabdruck oder die Gesichtserkennung, um ihr Mobiltelefon zuentsperren", erklärt Peter Bakenecker, Division President Deutschlandund Schweiz bei Mastercard. "Insbesondere Einkäufe mit mobilenEndgeräten können so sicher und bequem mit nur einem Klickabgeschlossen werden, ohne ein unhandliches Passwort oder eine PINwährend des Bezahlvorgangs eingeben zu müssen."Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgt für mehr SicherheitMit den neuen Vorschriften wird das Bezahlen mit Debit- oderKreditkarte im Internet noch sicherer und die sensiblen Daten werdenvor unberechtigtem Zugriff geschützt. Wo bisher dieKreditkartennummer ausreichte, müssen Verbraucher künftig zweiNachweise erbringen, dass sie der rechtmäßige Besitzer der Kartesind.Beim Bezahlen mit dem Smartphone greift die doppelte Absicherungschon heute. Hier sind die Kartendaten bereits hinterlegt, genausowie bei Apps zum Beispiel von Lieferdiensten, Taxis oderStreaminganbietern mit integrierten Bezahlsystemen. Um die Identitätzu bestätigen und den Bezahlvorgang freizugeben, reichen der Besitzdes Smartphones sowie das notwendige Entsperren des Handys mittelsPIN oder Fingerabdruck aus. Damit bleibt das mobile Einkaufen schnellund bequem und bietet gleichzeitig einen sehr wirkungsvollen Schutz.Gelangt das Passwort oder die PIN in falsche Hände, sind die Datennutzlos. Der Angreifer benötigt als zweiten Sicherheitsfaktorzusätzlich das Smartphone oder den Fingerabdruck, wenn er mit derKarte bezahlen möchte.Wichtig: Debit- und Kreditkaten müssen einmalig bei derkartenherausgebenden Bank oder Sparkasse für die neuenSicherheitsverfahren registriert werdenDie Banken setzen die neuen gesetzlichen Vorgaben in der Regelüber das sogenannte EMV 3-D Secure-Verfahren um, das nun optimiertwurde. Es entspricht jetzt den neuen regulatorischen Anforderungenund ist für den Verbraucher einfacher zu handhaben. Die Debit- undKreditkarten müssen nur einmalig für das neue Sicherheitsverfahrenbei der Bank oder Sparkasse freigeschaltet werden, welche die Karteherausgibt. Die Aktivierung wird mit einem Plus an Sicherheitbelohnt. Die Kartenherausgeber setzen dabei auf modernsteTechnologien wie beispielsweise das "Mastercard IdentityCheck"-Verfahren, um die Identität bei jeder Online-Transaktionzuverlässig zu verifizieren und dadurch Betrug zu vermeiden.Zusätzlich muss eine entsprechende App der Bank auf dem mobilenEndgerät installiert werden. Die Daten der Kauftransaktion werdendann an das Smartphone gesendet und diese innerhalb der Appfreigegeben.Im Rahmen der GfK-Studie wurde deutschlandweit eine repräsentativeStichprobe von 1.008 Personen im Juni 2019 befragt.Über Mastercard:Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globalesZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken,Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.