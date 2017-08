"Sicher hin und zurück" - Ohne Unfall zur Berufsschule / DGUV-Präventionsprogramm "Jugend will sich-er-leben" macht Wegeunfälle zum Thema

Berlin (ots) - "Sicher hin und zurück" - Ohne Unfall zurBerufsschuleDGUV-Präventionsprogramm "Jugend will sich-er-leben" machtWegeunfälle zum ThemaAm 1. September beginnt das neue Programmjahr desPräventionsprogramms "Jugend will sich-er-leben" (JWSL) dergesetzlichen Unfallversicherung. Unter dem Motto "Sicher hin undzurück - Wege ohne Unfall" widmet sich JWSL diesmal dem Thema"Gefährdungen erkennen, Wegeunfälle verhindern."Berufsschülerinnen und Berufsschüler gehören bei Wegeunfällen zuder Risikogruppe Nummer 1: 42,4 Prozent der tödlichenStraßenverkehrsunfälle in der Schüler-Unfallversicherung entfallenauf diese Gruppe. Daher ist es besonders wichtig, Auszubildende aufdie Gefährdungen im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. DennWegeunfälle sind häufig Straßenverkehrsunfälle.Zu diesem Zweck stellt "Jugend will sich-er-leben" Unterrichts-sowie Unterweisungsmaterialien zum Einsatz in Berufsschulen undAusbildungsbetrieben zur Verfügung. Lehr- und Ausbildungskräftekönnen die kostenfreien Materialien für ihren Unterricht und dieSensibilisierung der jungen Berufsanfänger nutzen. Herzstück desMedienpakets ist der Film "Pimp Up Your Day" für den Unterricht. Erwird ergänzt durch einen Animationsfilm, der aus fünf Episodenbesteht. Diese werden auch in den Unterrichtsmaterialien aufgegriffenund vertieft.Das Unterrichtskonzept bietet Lehrpersonen an berufsbildendenSchulen ausgearbeitete Unterrichtseinheiten zum Thema "Gefährdungenerkennen, Wegeunfälle verhindern". Zusätzlich gibt es dieMöglichkeit, das erlernte Wissen in einem "Wege-Quiz" anzuwenden. DasQuiz ist als Preisausschreiben konzipiert und wird von den jeweiligenLandesverbänden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)betreut. Für Ausbildungsbeauftragte in Lehrbetrieben stellt JWSL einmodulares Unterweisungskonzept zur Verfügung. Beide Konzepteenthalten zusätzlich Arbeits- und Informationsblätter sowieGrundlagenwissen zum Präventionsthema.Auszubildende haben auch in diesem Jahr wieder die Chance an demjährlich ausgeschrieben Kreativwettbewerb teilzunehmen: Zur Auswahlstehen dabei das Projekt "Mein Schulweg/Mein Arbeitsweg", dasEntwerfen eines "Werbeplakats" oder die Produktion eines eigenenYouTube-Videos.Alle aktuellen Unterrichtsmaterialien und -medien des Themenjahres"Sicher hin und zurück - Wege ohne Unfall" sowie Informationen zu denWettbewerben sind auf der Website des Präventionsprogramms "Jugendwill sich-er-leben" unter www.jwsl.de zu finden. Im Pressebereichstehen Fotos und Logos zum Download bereit.Hintergrund "Jugend will sich-er-leben""Jugend will sich-er-leben" (JWSL) besteht seit 1972 und ist einPräventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird überdie Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung(DGUV) allen Berufsschulen in Deutschland angeboten. JWSL ist heutedas größte branchenübergreifende Präventionsprogramm fürAuszubildende. Es erreicht bis zu 800.000 junge Beschäftigte. FürBerufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit,sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitsweltvertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten zu erlernen.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)PressestelleElke BieselTel.: +49-30-288763-768E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell