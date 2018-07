Sicher fliegen - Tipps für alle Drohnenpiloten: Was es zu beachten gilt (FOTO)

Bonn (ots) -Drohnen werden immer beliebter. Oft bleibt jedoch dieVersicherungspflicht für Drohnen und Multicopter unbeachtet. OhneVersicherung drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro - das wissenviele Drohnenpiloten nicht. Was bei einem Drohnenflug unbedingt nochzu beachten ist:1. Existiert eine Versicherungspflicht für Drohnen undMulticopter?Egal ob die Drohne privat oder gewerblich genutzt wird: Dasdeutsche Luftverkehrsgesetz (Versicherungspflicht nach § 43 Abs. 2des Luftfahrtverkehrsgesetzes) verpflichtet dazu, eine Versicherungabzuschließen. Ohne Versicherung drohen Bußgelder von bis zu 50.000Euro. Nur wenn die Drohne ausschließlich in den geschlossenen Räumender privaten Wohnung genutzt wird, kann die Versicherungvernachlässigt werden. "Für den privaten Gebrauch reicht diePrivat-Haftpflichtversicherung des Drohnenpiloten meist nicht aus."so Zurich Luftfahrtversicherungs-Experte Sebastian Schneider. "Esmuss daher zusätzlich eine Halterhaftpflicht für Drohnen undMulticopter abgeschlossen werden. Der Versicherungsschutz gilt dannje nach Vertrag in Europa und in den Mittelmeeranrainerstaaten oderweltweit ohne USA und Kanada." Eine eigenständige MulticopterKaskoversicherung deckt zudem die gewerbliche Nutzung ab. Der Einsatzvon Drohnen oder Multicopter ist somit auch im Urlaub außerhalb vonDeutschland abgesichert.2. Wie schließe ich eine Drohnenversicherung ab?"Eine Versicherung kann spontan, einfach und bequem onlineabgeschlossen werden - hierzu sind nur drei Angaben notwendig: dergeplante Einsatzort, die erforderliche Deckungssumme und diegewünschte Selbstbeteiligung", sagt der Zurich Experte. "Bei Zurichist der Versicherungsschutz direkt nach Abschluss gültig. Und dieDaten zur Versicherungspolice erhält der Kunde innerhalb wenigerMinuten via E-Mail zu gesendet." Bei Zurich können sowohl Privat- alsauch Gewerbekunden online über einen Tarifrechner Versicherungen fürDrohnen und Multicopter abschließen.3. Mit welchen Kosten muss ich rechnen?Die Kosten für eine Drohnenversicherung variieren und sindabhängig von verschiedenen Parametern. "Der jährliche Beitrag einerDrohnenversicherung orientiert sich an der Verwendungsart, dergewünschten Versicherungssumme und nicht zuletzt an demEinsatzbereich, in dem geflogen werden möchte", so SebastianSchneider weiter. Mit einem Tarifrechner kann auf der Website derZurich Versicherung Deutschland ermittelt werden, wie hoch derJahresbeitrag für die entsprechende Versicherung ausfällt. Für rund70 EUR pro Jahr lässt sich beispielsweise die Haftpflicht für eineprivat genutzte Drohne, mit einem Gewicht von bis zu 25 Kilogramm,abschließen. Der Rechner ist zu finden unter:www.zurich.de/drohnenversicherung4. Wo darf ich eine Drohne oder einen Multicopter fliegen lassen?"Grundsätzlich gilt: Der Pilot darf seine Drohne nur in Blickweiteführen.", erklärt Schneider. "Verboten ist das Fliegen unter anderemüber Industrie- und Bahnanlagen, Menschenansammlungen,Naturschutzgebieten und in Kontrollzonen von Flughäfen. Natürlichsollte auch jederzeit auf Wettereinflüsse und Hindernisse in derFlugbahn geachtet werden." Mit Versicherungsschutz ist der Aufstiegder Drohne bis zu einer Höher von 100 Metern erlaubt. Wenn die Drohneschwerer als 5 Kilogramm ist, wird neben der Versicherung auch eineAufstiegsgenehmigung des Luftfahrtbundesamtes benötigt.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell