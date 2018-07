Sicher fliegen - Tipps für alle Drohnen-Piloten (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Drohnen werden immer beliebter. Allein 2017 wurden hierzulandemehr als eine Millionen davon verkauft - und der Trend istungebrochen. Insbesondere im Urlaub lassen viele die kleinenFluggeräte über Strand, Meer und Hotel schwirren, um Fotos oderVideos damit aufzunehmen. Das macht Spaß und ist ein cooles Hobby -aber ein paar wichtige Dinge gilt es natürlich schon zu beachten.Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Wer irgendwo draußen eine Drohne aufsteigen lassen will,muss grundsätzlich dafür sorgen, dass er sie nicht aus den Augenverliert und immer im Blick behält.O-Ton 1 (Bernd O. Engelien, 25 Sek.): "Dabei sollte man in jedemFall auch darauf achten, was für ein Wetter herrscht, wie dieWindverhältnisse sind und ob es Hindernisse auf der Flugbahn gibt.Wichtig: Es gibt sogenannte Flugverbotszonen, in denen darf man garnicht fliegen - beispielsweise über Industrie- oder Bahnanlagen, überNaturschutzgebieten oder in der Nähe von Flugplätzen. Und ganzbesonders wichtig, was viele nicht wissen: Auch überMenschenansammlungen darf man mit einer Drohne nicht fliegen."Sprecher: So Bernd Engelien von der Zurich Versicherung.Vorsichtig sollte man auch sein, wenn man eine Drohne mit in denUrlaub nimmt.O-Ton 2 (Bernd O. Engelien, 17 Sek.): "Wer beispielsweise seinenZimmernachbarn im Hotel mit einer Drohne durchs Fenster fotografierenoder filmen will, der muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen.Wenn Sie mithilfe einer Drohne gemachte Fotos oder Videoveröffentlichen wollen, dann brauchen Sie immer die entsprechendeEinwilligung des Fotografierten."Sprecher: Was viele auch nicht wissen: Außerhalb der eigenen vierWände sind alle Drohnen - sowohl gewerblich als auch privat genutzte- laut Luftverkehrsgesetz versicherungspflichtig. Der springendePunkt dabei ist:O-Ton 3 (Bernd O. Engelien, 30 Sek.): "In den meisten Fällenreicht die private Haftpflichtversicherung nicht aus, denn dort sindDrohnen in der Regel nicht mitversichert. Das bedeutet, dass Siegegen das Luftverkehrsgesetz verstoßen, wenn sie dann mit dieserDrohne fliegen. Und sie haften auch mit Ihrem Privatvermögen, wenndie Drohne einen Schaden anrichtet. Nur mit einer speziellenDrohnenversicherung lässt sich das vermeiden. Die ist auch nichtteuer. Ab circa fünf Euro im Monat ist die zu haben und die kann manauch online und ganz schnell abschließen, beispielsweise über dieWebseite www.sicherabheben.de."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Drohnen sind laut Gesetzversicherungspflichtig, sobald Sie die außerhalb der eigenen vierWände aufsteigen lassen. Weitere Infos dazu finden Sie natürlich auchim Netz unter www.sicherabheben.de.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell