Köln (ots) -Belästigungen, Übergriffe, Bedrohungen: Viele Frauen kennen dieseSituationen, wenn sie abends ausgehen. Das WDR-Magazin "Frau tv"unterstützt die Aktion "Luisa ist hier", die der Frauennotruf Münsterins Leben gerufen hat. Mit der Frage "Ist Luisa hier?" können sichFrauen schon jetzt in mehr als 30 Clubs und Kneipen in Münster an dasThekenpersonal wenden und erhalten dort sofort unkomplizierte Hilfe."Frau tv" möchte dazu beitragen, die Aktion auf ganz NRW auszuweitenund auch in anderen Städten Kneipenwirte dafür zu gewinnen."Frau tv" unterstützt die Kampagne mit einem eigenen Clip, der amDienstag (21. Februar 2017) in den sozialen Netzwerken veröffentlichtwird. Weitere Informationen zur Aktion gibt es aufwdr.de/fernsehen/frau-tv/ und unter luisa-ist-hier.de. Dort sindunter anderem alle schon teilnehmenden Bars und Kneipen aufgelistet."Frau tv" widmet der Aktion am 9. März ab 22.10 Uhr im WDR Fernseheneinen Schwerpunkt. Die Sendung steht nach Ausstrahlung für ein Jahrin der WDR Mediathek: wdr.de/mediathek."Frau tv" ist das einzige wöchentliche Frauen-Magazin im deutschenFernsehen. Moderiert wird die Sendung von Lisa Ortgies und SabineHeinrich.