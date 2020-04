Sicher durch die Krise: immowelt stattet Kunden mit 30.000 kostenlosen Community-Masken aus

Nürnberg (ots) -- Verbreitung des Corona-Virus eindämmen: immowelt verschickt 30.000 Baumwollmasken an gewerbliche Kunden - Mund-Nasen-Masken werden vom deutschen Modeunternehmen Eterna in Europa hergestellt - Auch Behelfsmasken erhöhen Sicherheit für alle Beteiligten bei ImmobilienbesichtigungenDie Gesundheit steht über allem. Aus diesem Grund stellt immowelt insgesamt 30.000 Mund-Nasen-Masken kostenfrei für alle gewerblichen Kunden zur Verfügung. Die Baumwollmasken, oftmals auch Alltags- oder Community-Masken genannt, helfen dabei, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Seit dieser Woche sind sie deutschlandweit Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV. Die immowelt Masken werden vom deutschen Modeunternehmen Eterna produziert und erhöhen bei Immobilienbesichtigungen den Schutz für alle Beteiligten."Das höchste Gut ist für uns die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter", sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO der immowelt AG. "Auch während der Corona-Krise geht die Immobiliensuche vieler Menschen weiter. Mit der kostenlosen Bereitstellung von Community-Masken für unsere Makler können wir Besichtigungen ein Stück sicherer machen."Zusammenarbeit mit renommierten Modelabel EternaDie Mund-Nasen-Maske von Eterna ist im dezent-stylishen immowelt Design gehalten. Die handgefertigten Masken sind aus schwarzer Baumwolle und werden komplett in Europa hergestellt. Das doppellagige Material ist waschbar und damit wiederverwendbar. Alle verwendeten Grundmaterialien sind nach Oekotex © Standard 100 zertifiziert."Mit unseren Behelfsmasken leisten wir einen Beitrag, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen", sagt Henning Gerbaulet, CEO von Eterna. "Mit einer zuverlässigen Fertigung auch in großer Stückzahl von hochwertigen Baumwollmasken konnten wir immowelt schnell und kurzfristig versorgenWohnungsbesichtigungen mit MaskeDie georderten 30.000 Masken werden an alle immowelt Kunden verschickt. Mit den kostenfreien Schutzmasken unterstützt immowelt Makler dabei, ihrer Tätigkeit auch in der Krise nachzukommen und gleichzeitig die Gefahr einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus zu reduzieren.Die Regelungen unterscheiden sich zwar je nach Bundesland - unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften und Abstandsregelungen sind Immobilienbesichtigungen weiterhin möglich, wenn eine Notwendigkeit vorliegt. Das kann zum Beispiel drohender Wohnungsverlust aufseiten des Interessenten oder eine erhebliche finanzielle Belastung des Eigentümers bei Leerstand sein. Mit folgenden Tipps können Besichtigung auch während der Corona-Krise durchgeführt werden:- Virtuelle Online-Besichtigungen anbieten, um Kreis der Interessenten vorab einzuschränken - Nur Einzelbesichtigungen durchführen und bereits im Exposé darauf hinweisen - Mund-Nasen-Maske tragen - Körperkontakt vermeiden: Kein Händeschütteln und Abstand von 1 bis 2 Meter halten - Keine gedruckten Dokumente oder Material-Mappen austauschen - Infos nur digital verschicken - Kontakt zu Gegenständen und Oberflächen vermeiden (Türen geöffnet lassen; Klinken, Griffe und Kontaktflächen regelmäßig gründlich desinfizieren)Weiterführende, aktuelle Informationen zu Regelungen und Möglichkeiten für Besichtigungstermine finden Sie in unserem Ratgeberbereich: http://ots.de/NiqdxcEin Experteninterview zum Thema Besichtigungen finden Sie hier: https://ratgeber .immowelt.de/a/experteninterview-wohnungsbesichtigungen-trotz-corona.htmlPressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.de http://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24964/4583874OTS: Immowelt AGOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell