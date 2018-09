Sicher aufs Oktoberfest: Kurzzeit-Versicherung für Besucher

München (ots) - Jetzt heißt es auf der Münchner Theresienwiesewieder: Ozapft is! Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietetzusammen mit der Düsseldorfer SituatiVe GmbH für die Dauer desOktoberfests eine Kurzzeit-Unfallversicherung für Besucher an.Wiesn-Gäste können sich auf Tagesbasis vor Schadenereignissenabsichern - ganz spontan via App direkt über ein Smartphone oder übereine Website."Dieses Angebot ist optimal für Kurzentschlossene, die eineunbeschwerte Zeit auf der Wiesn verbringen möchten - mit demberuhigenden Gefühl, abgesichert zu sein", sagt Martin Gräfer,Vorstandsvorsitzender Bayerische Beamten Versicherung AG.Was ist versichert? Die Police enthält unter anderem Unfallfolgen,unfallbedingte kosmetische Operationen, Kosten für einenKrankenrücktransport im Inland oder für die Wiederbeschaffungverlorener Papiere. Eine Zahnzusatzversicherung ist ebenfallsenthalten. Sogar Schäden unter Alkoholeinfluss sind abgedeckt -allerdings sollten Gäste verantwortungsvoll und gesundheitsbewusstmit ihrem Bierkonsum umgehen, rät die Bayerische.Die Kosten für die Versicherung betragen pro Tag 5,99 Euro. DiePolice kann zu jedem Datum während der Dauer der Wiesn abgeschlossenwerden, der Schutz gilt sofort ab diesem Termin. Den Zeitraum desVersicherungsschutzes können Kunden frei wählen, wobei dieMindestlaufzeit 24 Stunden beträgt. Der Vertrag endet nach Ablauf desgewünschten Zeitraumes (maximal bis zum Ende des Oktoberfests)automatisch und muss nicht extra gekündigt werden.Kunden können den "Wiesn Schutz" entweder unter www.wiesnschutz.deoder über die App "Appsichern" online und mobil abschließen. Die Appist für die Betriebssysteme Android und Apple-iOS erhältlich undlässt sich einfach per Download installieren.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell