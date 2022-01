Sicher ein Vermögen aufbauen: 3 „ungewöhnliche“ Dinge, die eine zeitlose Aktie ausmachen

Sicher ein Vermögen aufbauen mit zeitlosen Aktien? Ja, das kann für Foolishe Investoren interessant sein. Was einen solchen Ansatz ausmacht, ist wiederum von mehreren Faktoren abhängig. Häufig konzentrieren wir uns auf defensive Geschäftsmodelle oder eine starke, nachhaltige Dividende.

Zugegebenermaßen sind das wichtige Faktoren, um mit zeitlosen Aktien sicher ein Vermögen aufzubauen. Allerdings gibt es auch andere entscheidende Anhaltspunkte. Blicken wir heute weiter auf drei spannende, aber wenig beachtete Dinge. Auch sie können entscheidend sein, wenn man als Investor nach solchen Chancen sucht.

Sicher ein Vermögen aufbauen: Moderate Rendite

Wer sicher ein Vermögen aufbauen möchte und nach zeitlosen Aktien Ausschau hält, der sollte vor allem auf eines achten: eine moderate Rendite. Natürlich wäre es wünschenswert, dass man als Investor eine maximale Chance mit einem minimalen Risiko auswählt. Ganz ehrlich: Wir können zwar in Teilen das Chance-Risiko-Verhältnis zu unseren Gunsten beeinflussen. In dieser Art aber nicht.

Eine beständige, moderate Rendite in der Vergangenheit und eine operative und strategische Ausrichtung, die das in Zukunft sicherstellt: Das ist die Basis für solche zeitlosen Aktien. Höhere Chancen bringen in der Regel größere Risiken mit. Dessen sollte man sich bewusst sein.

Als Investor sicher ein Vermögen aufzubauen, das funktioniert daher vor allem mit moderaten, aber eben beständigen Renditen zeitloser Aktien. Neben einer klassischen, konservativen und moderat wachsenden Dividende sind das beispielsweise ebenfalls beständige Aktienkursgewinne. Moderat heißt in diesem Fall übrigens nicht niedrig. Nein, sondern einfach nur nicht rasant oder auf maximale Kursgewinne ausgelegt.

Zeitlose Aktie: Umsatz- & Gewinnwachstum

Sicher ein Vermögen aufzubauen mit zeitlosen Aktien heißt jedoch auch, dass es Wachstum gibt. Stagnation wiederum führt langfristig dazu, dass die Aktie an Wert verliert. Die Inflation nagt schließlich früher oder später an den Ergebnissen. Deshalb sind diese Faktoren so überaus entscheidend.

Es muss analog zu unserem ersten Punkt gar kein rasantes Wachstum geben. Nein, es reicht häufig ein einstelliges prozentuales Umsatz- und Gewinnwachstum, um die Inflation hinter sich zu lassen. Sowie um eine solide Rendite zu generieren. Zumindest, wenn die Bewertung zum Kaufzeitpunkt nicht zu teuer gewesen ist.

Foolishe Investoren, die sicher ein Vermögen aufbauen wollen, sollten daher bei einer zeitlosen Aktie auf wachsende Umsätze, Gewinne und entsprechend auch freie Cashflows achten. Gerade bei reiferen Geschäftsmodellen bedeutet das eine solide Qualität. Auch, weil im Zweifel das Wachstum durch akzeptierte Preiserhöhungen geschehen kann.

Sicher ein Vermögen aufbauen & zeitlose Aktien: Qualität

Sicher ein Vermögen aufbauen und das Auswählen von zeitlosen Aktien sollte zudem mit Blick auf eine gewisse Qualität passieren. Auch das haben wir zuletzt angeschnitten. Konkret bedeutet das, dass die Produkte oder Dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen oder für die jeweiligen Kunden wertvoll und nützlich sind. Und entsprechend gefragt.

Früher oder später geht es immer um die Frage: Was kann ein Unternehmen, was macht es einzigartig, was hält die Kunden? Produkte und Dienstleistungen, die es ansonsten nicht so gibt oder nicht in dieser Art, sind gute Qualitätskriterien. Mit solchen Dingen kann man sicher ein Vermögen aufbauen. Zumal genau diese Qualität und der Fokus des Managements, diese Qualität zu halten, eine zeitlose Aktie ausmachen.

Der Artikel Sicher ein Vermögen aufbauen: 3 „ungewöhnliche“ Dinge, die eine zeitlose Aktie ausmachen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022