Sicher Urlaub machen: Professionelle Hygiene soll Gäste schützen

Zell am See-Kaprun (ots) -Zell am See-Kaprun Tourismus schließt Kooperation mit HagleitnerIn Pandemie-Zeiten setzt Zell am See-Kaprun in puncto Hygienesicherheit auf einen Hersteller aus der eigenen Region. Mit Januar 2022 startete eine strategische Kooperation mit Hagleitner: Das Familienunternehmen mit Sitz in Zell am See schult nicht nur Hoteliers, Gastronomen, Bergbahnen- und Handelsbetreiber in effektiver Händehygiene und Oberflächendesinfektion, sondern bietet ihnen auch das dafür notwendige Werkzeug an.Desinfektion aus dem hauseigenen HygienewerkIn zahlreichen Eingangsbereichen sowie Waschräumen von Hotels, Restaurants, Liftstationen und Einkaufsgeschäften in der Region Zell am See-Kaprun finden sich Hagleitner-Spender für Händedesinfektion. Gästen offeriert das Unternehmen über Zell am See-Kaprun Tourismus außerdem nachweislich wirksame Händedesinfektion für unterwegs. Stefanie Hagleitner ist Leiterin des Produktmanagements bei Hagleitner:„Sicher Urlaub machen – möglichst ohne Gefahr, sich anzustecken: Diese Erwartung ist berechtigter denn je; die Urlaubsregion Zell am See-Kaprun reagiert umfassend darauf. Hierzu darf Hagleitner einen Beitrag leisten: Der Händedesinfekt-Schaum von hagi ist etwas Einzigartiges; es handelt sich um ein Zwei-in-eins-Produkt – sowohl mit als auch ohne Wasser anwendbar. Außerdem ist der hagi Händedesinfekt-Schaum klinisch getestet und dabei höchstbewertet in puncto Hautverträglichkeit; samt Spender kommt er direkt aus Zell am See; Hagleitner forscht, entwickelt und produziert ausschließlich vor Ort."Regional und nachhaltigMag. Renate Ecker, Geschäftsführerin der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, freut sich, Hagleitner als starken Hygienepartner an der Seite der Urlaubsregion zu wissen:„Mit dieser Kooperation möchten wir den Regionalitäts- und Nachhaltigkeitsgedanken unterstreichen, den wir in unserer Strategie 2025 verankert haben. Wir können Betriebe beim Einsatz lokal produzierter Hygieneartikel unterstützen und gleichzeitig unseren Gästen einen sicheren Urlaub ermöglichen."