"Sicher Schwimmen Können" als oberstes Ziel der Schwimmausbildung neu definiert

Bad Nenndorf (ots) -- Neue Prüfungsordnung vereinheitlicht Leistungen undSchwimmabzeichen- Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung(BFS) und Kommission Sport der Kultusministerkonferenz (KMK)erklären gemeinsames Ziel der Schwimmausbildung in Deutschland- Vorstellung anlässlich Fachtagung in Dresden- BFS steht als Zusammenschluss der schwimmausbildenden Verbändefür den Großteil der außerschulischen SchwimmausbildungWer in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland das Schwimmen gelernt hat, kenntihn: Den Deutschen Jugendschwimmpass, bzw. den Deutschen Schwimmpass. Seit 1977standen diese Pässe für die Einheitlichkeit der Schwimmausbildung in denschwimmausbildenden Verbänden sowie den allgemeinbildenden Schulen. Wer dieLeistungen des Schwimmabzeichens in Bronze für Jugendliche oder Erwachseneerfüllte, galt als bereit, sich im Wasser frei und sicher zu bewegen. Nun nimmtder BFS erstmals seit Einführung 1977 eine umfangreiche Aktualisierung diesesSystems vor. "In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungenfür das Schwimmen lernen und lehren verändert. Zum einen gibt es neueErkenntnisse zur Methodik und Didaktik, zum anderen sind die gesellschaftlichenAnforderungen komplexer geworden", erläutert der BFS-Vorsitzende Helmut Stöhr.Ebenso sei deutlich geworden, dass die Ansprüche des außerschulischen undschulischen Schwimmunterrichtes in Teilen unterschiedlich seien.Gemeinsame Standards festgelegtBei der Überarbeitung und in der Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz derLänder stand daher eine einheitliche Definition des "Sicher Schwimmen Könnens"als primäres Ziel der Schwimmausbildung im Fokus. "Dass dies gelungen ist, istein großer Erfolg für die Sicherheit der Schwimmer in Deutschland", bilanziertStöhr mit Blick auf die "Gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz derLänder (KMK) und des Bundesverbands zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS)zum Ziel des Sicher Schwimmen Könnens in der schulischen und außerschulischenSchwimmausbildung." Aus Sicht des BFS sei besonders zu begrüßen, dass durch dievereinbarten Standards eine wechselseitige Anerkennung von beurkundetenLeistungen weiterhin möglich ist und dass Schwimmlehrer in der Schule weiterhindie beliebten Schwimmabzeichen abnehmen dürfen.Prüfungsleistungen vereinheitlichtWas dabei geprüft wird, ist in Zukunft deutlich übersichtlicher. Die neueDeutsche Prüfungsordnung Schwimmen ist erheblich dünner als bisher, da eskünftig nur einen Deutschen Schwimmpass mit identischen Prüfungsleistungen fürKinder, Jugendliche und Erwachsene geben wird, auch die Schwimmabzeichen werdenvereinheitlicht. "Die Prüfungsleistungen selbst wurden neu formuliert und inTeilen konkretisiert oder auch - im Vergleich zum alten Jugendschwimmpass -etwas verschärft. Trotzdem sind alle diese Leistungen gut zu schaffen, sofernbei der Schwimmausbildung auf die Vermittlung der richtigen Technik Wert gelegtworden ist. In den Mitgliedsverbänden des BFS ist dies selbstverständlichgegeben", ist sich Stöhr sicher. Ein weiterer Vorteil für Schwimmer: Im Zuge derÜberarbeitung wurden auch Vorgaben des Deutsche Olympischen Sportbundes (DOSB)für das Sportabzeichen berücksichtigt. Daher ist die erfolgreichePrüfungsleistung für das Schwimmabzeichen Gold künftig auch durch den DOSB fürdas Sportabzeichen in der Disziplinengruppe Ausdauer anerkannt.Vorstellung in DresdenDie neue Deutsche Prüfungsordnung Schwimmen wurde durch den BFS nun erstmalsanlässlich der Fachtagung der KMK "Schwimmen Lehren und Lernen in derGrundschule - Bewegungserlebnisse und Sicherheit am und im Wasser" in Dresden am4. und 5. Dezember 2019 präsentiert. Die dort vorgestellten neuen Lehr- undLernmaterialien für den schulischen Schwimmunterricht sind aus Sicht des BFS einweiterer Baustein für das Ziel des "Sicher Schwimmen Könnens". "Sie ergänzen aufder schulischen Seite die bereits von KMK und BFS gemeinsam verabschiedetenHandlungsempfehlungen zum Schwimmunterricht, die in den Verbänden in diejeweiligen Ausbildungsvorschriften übertragen worden sind. Die Einführung derneuen DPO ist dann auf Seiten der Verbände der abschließende Schritt in diesemGesamtprozess", erläutert Stöhr.Übergangsregelung bis Ende 2020Die Deutsche Prüfungsordnung Schwimmen wird in der neuen Fassung am 1.1.2020 inKraft treten, alte Pässe und Urkunden werden dadurch aber nicht ungültig.Gleichzeitig gilt eine Übergangsfrist von einem Jahr, in dem auch die altenPässe und Urkunden noch verwendet werden dürfen. Ebenso können die altenSchwimmabzeichen für Jugendliche und Erwachsene in dieser Zeit noch weiterausgegeben werden. Ab dem 1.1.2021 wird dann nur noch das bisherigeJugendschwimmabzeichen als Deutsches Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oderGold Verwendung finden.Über den BFS:Der Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) ist einZusammenschluss von Verbänden, die in der Schwimmausbildung aktiv sind.Hervorgegangen ist der BFS aus den so genannten befreundeten Verbänden, die seit1977/78 zusammen mit der Kultusministerkonferenz die Prüfungsbedingungen(Deutsche Prüfungsordnung) für die Schwimmabzeichen (Seepferdchen, DeutscheJugendschwimmabzeichen und Deutsche Schwimmabzeichen) festlegen. Vorsitzenderdes BFS ist Helmut Stöhr (DLRG). Ziel des BFS ist es, die Breitenausbildung imSchwimmen in Deutschland zu fördern, die Einheitlichkeit der Aus- undFortbildung im Schwimmen innerhalb der Mitgliedsverbände sicherzustellen, dieAnerkennung und Befolgung der Prüfungsordnung auch durch andere Organisationenund Institutionen anzuregen und zu fördern und zu gewährleisten, dass nur diegemeinsam vereinbarten Abzeichen und Urkunden verwendet werden.Mitgliedsverbände des BFS sind der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), derBundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuz(DRK), der Deutsche Schwimmverband (DSV), der Deutsche Turner-Bund (DTB), sowieder Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).Pressekontakt:Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS)Geschäftsstelle - c/o DLRG Service GmbH - Im Niedernfeld 2 - 31542Bad NenndorfLeiter der Geschäftsstelle: Henning Bock, Telefon: 05723955711,E-Mail: gst@bfs-schwimmausbildung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7044/4460158OTS: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-GesellschaftOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell