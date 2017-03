Sicher Rad fahren - Tipps für den Frühlingscheck von Fahrrädern und E-Bikes (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:1817 meldete der Erfinder Karl Freiherr von Drais in Mannheimseine Laufmaschine zum Patent an. Die war sozusagen die Urform desheutigen Fahrrads - und deshalb feiert das in diesem Jahr auch seinen200. Geburtstag. Rund 72 Millionen Fahrräder mit und ohneElektroantrieb sind übrigens auf unseren Straßen unterwegs, Tendenzweiter steigend. Manche drehen damit zwar nur in ihrer Freizeit einpaar Runden, andere dagegen nutzen es fast jeden Tag. Vor allemjetzt, wenn im Frühling das Wetter so langsam wieder besser wird.Worauf Sie unbedingt achten sollten, wenn Sie Ihren Drahtesel fit fürdie Straße machen, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Wenn das Rad oder das E-Bike im Keller oder in derGarage überwintert hat, ist jetzt erst mal ein gründlicher Checkangesagt. Bei dem sollte aber nicht so sehr die Optik im Vordergrundstehen, sondern vielmehr die eigene Sicherheit.O-Ton 1 (Welf Stankowitz, 0:38 Min.): "Ja, das ist ganz wichtig,dass die Technik vernünftig überprüft wird. Ganz vorne stehtnatürlich die Bremse, die muss sehr leichtgängig sein. Am besten dieeinzelnen Züge noch mal neu einsprühen. Wichtig auch, dass alleSchrauben fest sind, wie zum Beispiel beim Sattel, beim Lenker, damitsich hier nicht irgendetwas verdrehen kann. Und das Licht ist ganzwas Zentrales: Man muss sehen können und man muss gesehen werden.Deswegen auch die Reflektoren überprüfen, ob die alle dran sind, sowie sie dann eben auch sein sollen. Wem das ein bisschen zu vielArbeit ist, der kann auch gerne das Fahrrad zum Fahrradhändlerbringen, der checkt das durch. Die Preise sind auch gar nicht sohoch, wenn man das mit dem Auto vergleicht. Ich glaube, da liegt mansehr, sehr günstig."Sprecherin: Sagt Welf Stankowitz vom DeutschenVerkehrssicherheitsrat und hat gleich auch noch ein paarSicherheits-Tipps für die Straße:O-Ton 2 (Welf Stankowitz, 0:37 Min.): "Radfahrer müssen immer dortfahren, wo es vorgeschrieben ist. Das heißt, auf den Radwegen mit denblauen Schildern. Sie dürfen dann von den Radwegen abweichen und aufden Straßen fahren, wenn die Radwege vollgestellt sind. Zum Beispieldann eben auch durch parkende Fahrzeuge. Wichtig ist es auch, immerwieder rechts zu fahren, genauso wie alle anderen Autofahrer auch.Nebeneinander fahren darf man nur auf den entsprechendenFahrradstraßen. Der Helm sollte immer aufgesetzt werden. Bei unserenAnalysen stellen wir immer wieder fest, dass der Kopf am meistenverletzt wird bei den Unfällen. Er ist also die Schwachstelle einesjeden Fahrradfahrers."Sprecherin: Empfehlenswert sind darüber hinaus Jacken oder Westenmit hellen, fluoreszierenden Farben, damit einen die anderenVerkehrsteilnehmer rechtzeitig erkennen.O-Ton 3 (Welf Stankowitz, 0:22 Min.): "Man sollte als Radfahrerimmer wieder defensiv fahren. Möglichst nicht an LKW rechtsvorbeifahren, auch wenn es erlaubt ist. Hier bitte sehr, sehrvorsichtig sein. Betrunken zu fahren ist auch für Radfahrer ein Tabu,genauso zu telefonieren oder einfach rote Ampeln zu ignorieren.Denken Sie dran: Die Bußgelder haben sich erhöht. Es kann ein, dassman sogar den Führerschein dann verliert."Abmoderationsvorschlag:Mehr Tipps dazu finden Sie in der Broschüre: "Sicher Rad fahrenmit und ohne Elektroantrieb". Die können Sie sich auf der Homepagedes Deutschen Verkehrssicherheitsrates unter DVR.de kostenlosrunterladen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sven RademacherPressesprecher/Chefredakteur DVR-reportDeutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR)German Road Safety CouncilAuguststraße 2953229 BonnTelefon: +49 (0)228 4 00 01-72Telefax: +49 (0)228 4 00 01-67eMail SRademacher@dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell