Sicher, die Filmindustrie erholt sich, aber sie war schon lange vor COVID-19 auf dem Rückzug

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Ist es an der Zeit, die Kinos wieder mit voller Kapazität zu betreiben? Die Argumente, die dafür sprechen, sind stichhaltig genug: Die Zahl der geimpften Einwohner der Vereinigten Staaten steigt, während die Zahl der Coronavirus-Infektionen sinkt. Infolgedessen ist die Zahl der neu diagnostizierten Fälle von COVID-19 in den USA jetzt niedriger als im Juni des letzten Jahres.

Der nächste Schritt zurück zur Normalität könnte gerade rechtzeitig kommen, um eine neue Reihe von potentiellen Blockbuster-Filmstarts zu genießen. Aktionäre von Kinoketten wie AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H), Cinemark Holdings (WKN:A0MK44) und Regal Cinemas Besitzer Cineworld Group (WKN:A0J2XW) sind verständlicherweise begeistert.

Wenn du zu diesen Leuten gehörst, sei jedoch vorgewarnt: Das Geschäft mit Filmvorführungen hatte schon vor der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen. Jegliche Erholung wird letztendlich immer noch durch den langjährigen Abwärtstrend gedeckelt werden. Infolgedessen wird der Aufstieg neuer (und überarbeiteter) Streaming-Dienste seit letztem Jahr jede Erholung nur noch schwieriger machen.

Kinoinvestoren sollten ihre Erwartungen im Zaum halten.

Filme haben zunehmend Schwierigkeiten, Zuschauer anzuziehen

Es ist nicht leicht zu erkennen, wenn man bedenkt, wie viele Megahits die Filmindustrie in den letzten Jahren produziert hat, aber das Geschäft wächst nicht. Überhaupt nicht. Die Anzahl der verkauften Kinokarten in den Vereinigten Staaten ist seit dem Höchststand von 1,57 Milliarden im Jahr 2002 stetig gesunken. Inflationsbereinigt erreichten die Einnahmen der Branche in den USA damals mit 14,4 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt:

DATENQUELLE: THE NUMBERS. GRAFIK: AUTOR.

Während die Zahlen den Kampf der heimischen Filmindustrie darstellen, steht der Überseemarkt vor einem ähnlichen Kampf.

Bisher haben die Kinoketten den Problemauf die offensichtlichste Art und Weise bekämpft – indem sie mehr Kinosäle anbieten und die Ticketpreise erhöhen:



DATENQUELLEN: THE NUMBERS UND DIE NATIONAL ASSOCIATION OF THEATRE OWNERS. GRAFIK: AUTOR.

Die Taktik hat funktioniert… irgendwie. Die jährlichen Einnahmen an den Kinokassen des Landes haben sich auf einer Position von etwa 11 Milliarden US-Dollar eingependelt. Allerdings sind die jährlichen Einnahmen pro Kinoleinwand dramatisch gesunken, von mehr als 400.000 US-Dollar im Jahr 2002 auf weniger als 300.000 US-Dollar jedes Jahr seit 2016, da immer weniger Kinotickets verkauft werden:



DATENQUELLE: THE NUMBERS UND DIE NATIONALE VEREINIGUNG DER KINOBESITZER. GRAFIK: AUTOR.

Das ist problematisch, weil die Kosten für die Installation, Wartung und Reinigung eines jeden Sitzes nicht sinken, obwohl die Kapazität dieses Sitzes, Einnahmen zu generieren, schrumpft. Infolgedessen steigen diese Kosten mit der Zeit immer weiter an. Verschärft wird dieses Problem durch den Einbruch der Umsätze, der auf die schrumpfende Zahl der Kinobesucher zurückzuführen ist.

In diesem Sinne haben sich die operativen Einnahmen und der Cashflow von AMC Entertainment seit 2016 stetig verschlechtert, und jegliches Wachstum vor diesem Zeitpunkt stammte größtenteils aus Übernahmen. Das Ergebnis von Cinemark ist seit 2017 rückläufig. Cineworld hat sich scheinbar besser geschlagen, obwohl die Übernahme von Regal Cinemas im Jahr 2018 seine tatsächliche Performance etwas verschleiert hat.

Die Kinos mögen kurz davor sein, aus einer pandemiebedingten Flaute herauszukommen, aber sie erholen sich in einem Umfeld, das immer noch ziemlich lethargisch ist. Und dieses Mal konkurrieren sie mit Walt Disneys (WKN:855686) Disney+ und AT&Ts (WKN:A0HL9Z) WarnerMedia Streaming Service HBO Max, die beide nicht davor zurückschrecken, Filme von Kinokaliber direkt zu streamen.

Erwarte kein Feuerwerk

Dieser Problem ist natürlich nicht Teil der aktuellen Wiedereröffnungsdiskussion. Die vorherrschende Rhetorik dreht sich immer noch um die starken Einspielergebnisse für das alles entscheidende Memorial Day Wochenende. Laut Comscore wurden an diesem Wochenende von Freitag bis Montag Tickets im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar verkauft, was das beste Wochenende seit COVID-19 in den USA ist. Einige interpretieren das als Zeichen, dass die Branche am Rande einer Erholung steht.

AMC Entertainment CEO Adam Aron denkt immer noch über die Übernahme kleinerer Kinoketten wie ArcLight Cinemas und Pacific Theatres nach und profitiert dabei von Geldern, die durch Aktienverkäufe eingenommen wurden, während die Aktien von AMC nach oben katapultiert wurden. Der CEO von Cinemark, Mark Zoradi, hat in nächster Zeit keine Geschäfte auf dem Radar, obwohl er Übernahmen nicht ausschließt, sobald sich das Geschäft nach der COVID-Krise stabilisiert. Cineworld hätte letztes Jahr beinahe das kanadische Cineplex gekauft, hat es aber im Juni abgebrochen, als die Pandemie außer Kontrolle geriet und zu viele Unbekannte mit sich brachte. Dennoch war dieser Versuch ein Einblick in die Denkweise von Cineworld-CEO Mooky Greidinger; Greidinger sagt, er sieht eine vollständige Erholung des Geschäfts am Horizont. Die Investoren scheinen dem größtenteils zuzustimmen, wenn man die jüngste Aufwärtsbewegung bei allen oben genannten Aktien der Kinoketten betrachtet.

In diesen optimistischen Aussichten fehlt jedoch eine klare Erklärung – oder sogar eine unklare – wie die Branche die Schrumpfung umkehren kann, die schon lange vor dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus eingesetzt hat. Was auch immer für ein Aufschwung im Entstehen begriffen ist, wird nicht sehr weit kommen, wenn sich sonst nichts verändert hat, insbesondere angesichts des massiven Wachstums von Streaming Media seit Anfang 2020.

Der Artikel Sicher, die Filmindustrie erholt sich, aber sie war schon lange vor COVID-19 auf dem Rückzug ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 11.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021