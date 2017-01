Sicher E-Radfahren - Tipps für die sichere, schnelle und bequeme Fahrt mit dem Pedelec

Berlin (ots) - Radfahren - ob mit oder ohne Elektro-Unterstützung- ist gesund, klimaschonend und grundsätzlich sicher. Doch bevor esmit dem Pedelec losgeht, sollte das Rad - insbesondere nach einerlängeren Radelpause - auf seine Verkehrstüchtigkeit hin überprüftwerden. Unterwegs ist zu beachten, dass sich alle Verkehrsteilnehmernoch an die Geschwindigkeit von E-Rädern gewöhnen müssen. Nicht immerkann eine Autofahrer sofort erkennen, ob sich ein Fahrrad nähert oderdoch ein schnelleres Pedelec. Zudem fordert die vielerortsungenügende Radinfrastruktur von den Radfahrenden besondereAufmerksamkeit.Damit die Fahrt mit dem Pedelec sicher verläuft, gibt derökologische Verkehrsclub VCD folgende Tipps:Anfahren üben: Das Anfahrverhalten von Pedelecs istgewöhnungsbedürftig. Der Motor setzt, je nach eingebautem Sensor-Typ,unterschiedlich ein - sowohl was die Stärke als auch die zeitlicheVerzögerung der Motorunterstützung angeht. Bei Frontmotoren könnenzudem die Vorderräder beim Anfahren leichter wegrutschen. In jedemFall sollte das Anfahren geübt werden, um später Unfälle zuvermeiden.Geschwindigkeit anpassen: Das E-Rad fährt schneller an alsherkömmliche Fahrräder. Autofahrer können jedoch schwerunterscheiden, ob jemand mit einem Fahrrad oder einem Pedelecunterwegs ist. Sie gehen insbesondere bei älteren Menschen kaum davonaus, dass diese mit Tempo 25 unterwegs sind, aber genau das ist mitdem Pedelec möglich. Daher ist es für Pedelec-Fahrer ratsam, ihreGeschwindigkeit im Zweifelsfall an die Erwartungen andererVerkehrsteilnehmer anzupassen. Generell sollten Pedelec-Fahrende auchnur so schnell fahren, wie sie das Rad gut unter Kontrolle haben undsicher und rasch abbremsen können.Vorausschauend fahren: Pedelec-Fahrer sollten das Verkehrsgeschehenstets im Blick haben, um Fahrzeuge, die sich von hinten oder auseiner Seitenstraße nähern, rechtzeitig wahrzunehmen. Beim Abbiegenund beim Spurwechsel sollte stets an den Schulterblick und dasHandzeichen gedacht werden. In potentiell unfallträchtigenSituationen, etwa bei rechtsabbiegenden Pkw, gilt es, im Zweifelsfalllieber defensiv zu fahren und anderen Verkehrsteilnehmern denVortritt zu lassen.Bremsen testen: Da Pedelecs rascher beschleunigen, schnellergefahren werden und mit ihnen mehr transportiert werden kann, sindsie mit stärkeren Bremsen ausgestattet. Das hat Auswirkungen auf dasBremsverhalten. Darüber hinaus ist die Vorderradbremse, wie bei allenFahrrädern, häufig stärker als die Hinterradbremse. Es empfiehltsich, die Bremswirkung auf sicherem Gelände zu testen, zum Beispielauf einer unbefahrenen Straße. Vorder- und Rückbremse sollten stetsgleichzeitig betätigt werden, um die volle Bremsleistung zuerreichen. Tipp: Der Körper sollte beim Bremsen immer nach hintengelehnt werden.Sehen und gesehen werden: Helle Kleidung erhöht die Sichtbarkeit.Insbesondere für die Dämmerung und Nacht empfehlen sichReflektorstreifen oder Accessoires wie reflektierende Armbänder. DieLichtanlage sollte vor Fahrtantritt immer auf seineFunktionsfähigkeit hin überprüft werden und sauber sein. Wer dasLicht auch tagsüber einschaltet, erhöht seine Sichtbarkeitzusätzlich.Pedelec-Training: Für Menschen, die nach längerer Radfahrabstinenzauf ein Pedelec steigen oder gar erstmals die Anschaffung einesPedelecs planen, empfiehlt sich die Teilnahme an einem speziellenPedelec-Training. Hierbei wird häufig nicht nur das Fahren trainiert,sondern auch verkehrssicheres Verhalten aufgefrischt.Mehr Informationen:www.vcd.org/themen/radverkehr/sicher-e-radfahrenPressekontakt:Anja Smetanin, VCD-Pressesprecherin - Fon 030/280351-12 -presse@vcd.orgOriginal-Content von: Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell