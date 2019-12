Sicher in 2020 - Was Sie im Netz tun, und was lieber lassen sollten (AUDIO)

Jena (ots) - Anmoderationsvorschlag: Phishing Mails, Schadsoftware undSicherheitslücken - auch 2019 lauerten im Netz wieder jede Menge Gefahren. Undeine Sache ist jetzt schon klar: Auch 2020 werden Internet-Gauner ihre Fühlernach Schlupflöchern ausstrecken, um uns darüber auf die ein oder andere Weiseabzuzocken. Zum Beispiel haben immer noch viele Windows 7 als Betriebssystem aufihren Rechnern. Allerdings stellt Microsoft am 14. Januar seinen Support dafürein. Was das bedeutet, was Sie tun und worauf Sie 2020 noch alles achtensollten? Helke Michael hat sich ein paar Tipps vom Experten geholt...Sprecherin: Wer auf seinem Rechner noch immer Windows 7 verwendet, sollte seinBetriebssystem schnellstens umstellen, warnt Thomas Uhlemann vomInternet-Security-Anbieter ESET.O-Ton 1 (Thomas Uhlemann, 16 Sek.): "Microsoft selbst bietet noch denkostenlosen Umstieg auf Windows 10 zum Beispiel an. Windows 7 ist deswegen sogefährdet dann, weil es keinerlei Updates mehr geben wird. Also, selbst wennSicherheitslücken gefunden werden, werden diese nicht mehr geschlossen werdenvon Microsoft und dementsprechend anfällig ist man dann für möglicheMalware-Attacken."Sprecherin: Auch die sportlichen Großereignisse wie die Fußball EM der Männerund die Olympischen Sommerspiele in Tokio ziehen Cyberkriminelle an. Schon jetztfindet man im Netz und in den Playstores ...O-Ton 2 (Thomas Uhlemann, 22 Sek.): "... dubiose Inhalte zu angeblichkostenlosen Streams einerseits, andererseits dann auch Infos zu allen Teams, dieteilnehmen, und vieles mehr, Gewinnspiele immer wieder. Da sehen wir schon ersteAngebote, die also einen in eine Abofalle locken, dass also die App erst malkostenlos zu sein scheint für drei Tage und danach 100 Euro im Monat verlangt.Oder eben Webseiten, die versuchen, mich mit Schadcode zu infizieren."Sprecherin: Außerdem rät der Experte von sogenannten Tunern,Tune-up-Utility-Tools und Optimizern ab. Die versprechen zwar, Rechner undSmartphone schneller zu machen, bewirken aber meist das Gegenteil. ModerneBetriebssysteme benötigen das nicht. Und Finger weg von Defragmentierern, dieeinem die Festplatte aufräumen sollen!O-Ton 3 (Thomas Uhlemann, 12 Sek.): "Heutige Systeme, je moderner sie sind,desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine sogenannte SSD verbaut ist,also ein Festspeicher anstelle der alten Festplatte. Und wenn ich diedefragmentiere, mache ich sie tatsächlich sogar kaputt."Sprecherin: Eine weitere Schwachstelle ist übrigens auch das smarte Zuhause.Hier sollte man sich unbedingt vorher schlau machen, ob es für die einzelnenGeräte regelmäßige Sicherheitsupdates gibt und ob sich das Heimnetzwerkunabhängig von persönlichen Daten betreiben lässt. All das ist aber kein Grundzur Panik. Was auch immer das neue Jahr bringt - ...O-Ton 4 (Thomas Uhlemann, 30 Sek.): "... wichtig ist, dass man sich regelmäßiginformiert beziehungsweise eine gute Internet-Security-Software nutzt - derWindows Defender reicht nicht aus, entgegen der vielen Werbeversprechen - undnatürlich auch regelmäßig seine Arbeit sichert, seine Fotos sichert und soweiter auf externen Geräten, die nicht ständig mit dem Laptop zum Beispielverbunden sind. Und auch da, wenn ich Daten nach außen gebe, möglichstverschlüsselt nach außen gebe und dann ist man auch 2020 den Cyberkriminellenimmer noch einen Schritt voraus oder macht es ihnen wenigstens so schwer, dassman als Ziel uninteressant wird."Abmoderationsvorschlag: Wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging: Alle Tipps -und natürlich auch gute Sicherheitssoftware für Ihre Geräte - finden Sie auchnoch mal im Netz unter www.eset.de.Pressekontakt:Thorsten UrbanskiTel.:03641/3114-261Mail:thorsten.urbanski@eset.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71571/4472934OTS: ESET Deutschland GmbHOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell