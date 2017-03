Sibel Kekilli wird Bundespräsident Gauck vermissen

Hamburg (ots) - Schauspielerin Sibel Kekilli ("Tatort", "Game OfThrones") outet sich in GALA (Ausgabe 12/17, ab heute im Handel) alsgroßer Fan des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck. "Ich binihm schon ein paar Mal begegnet, und ich mag ihn und seineLebensgefährtin Frau Schadt sehr", so Kekilli. "Beide sind sehrherzlich und offen. Sie werden mir und vielen anderen auf der 'großenBühne' fehlen."Am Weltfrauentag wurde Sibel Kekilli, Tochter türkischerEinwanderer, gerade im Schloss Bellevue vom deutschen Staatsoberhauptmit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.Gewürdigt wurde damit ihr Engagement für die FrauenrechtsorganisationTerres des Femmes.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell