Sibanye-Stillwater unterzeichnet Dreijahresvertrag für Kroondal-Betriebe

Quelle: IRW Press

Johannesburg, 23. Oktober 2020. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass sie für ihren Betrieb in Kroondal, der zu ihrem Betrieb der SA Platinum Group Metals (PGM) gehört, dreijährige Lohnabkommen abgeschlossen hat. Die Lohnvereinbarungen wurden mit der National Union of Mineworkers (NUM) und der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung