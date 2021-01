Sibanye-Stillwater trauert um Shadwick Bessit, Leiter des Goldgeschäfts in Südafrika

Quelle: IRW Press

Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 19. Januar 2021: Sibanye-Stillwater teilt mit Bedauern mit, dass Shadwick Bessit, der Executive Vice President und Leiter der Goldoperationen der Gruppe in Südafrika, am Samstag, den 16. Januar 2021, an Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben ist.

"Mit tiefer Traurigkeit geben wir das tragische Ableben von Shadwick bekannt, der ein Beispiel für eine achtsame Führungspersönlichkeit war. Der Vorstand