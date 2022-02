Sibanye-Stillwater sichert sich inflationsgebundene Lohnvereinbarung in der East Boulder Mine bis Juli 2024

Quelle: IRW Press

Johannesburg, 23. Februar 2022: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen einen neuen Tarifvertrag mit der United Steel Workers International Union (USW) in seinem Bergwerk East Boulder in Montana in den Vereinigten Staaten ratifiziert hat, der vom 16. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2024 gilt.

Der Vertrag deckt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung