Sibanye-Stillwater erhöht sein strategisches Engagement in der Kreislaufwirtschaft durch den Abschluss seiner 19,99%igen Kapitalbeteiligung an New Century Resources

Quelle: IRW Press

Johannesburg, 8. Dezember 2021: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass sie nun eine 19,99% Beteiligung an New Century Resources Limited (Ticker ASX: NCZ) (New Century) hält, die für 61 Mio. AUD erworben[i]. Dies ist das Ergebnis einer überwältigenden Zustimmung von 99,6 % der Aktionäre von New Century auf der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung