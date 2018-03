Sibanye Gold: Was erwarten Analysten für 2018?

Liebe Leser,

schaut man sich den Kursverlauf der Sibanye Gold Aktie an, könnte man schnell wieder das Weite suchen. Charttechnisch betrachtet wurden in den letzten Monaten so gut wie alle relevanten Unterstützungszonen gerissen, zuletzt die überaus wichtige bei ca. 4,5 US-Dollar, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Damit sind weitere Abgaben wahrscheinlich, sofern der Kurs nicht wieder über diesen Widerstand steigen kann. Das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.