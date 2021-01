Shutterstock veröffentlicht die 10. Jahresausgabe seines Berichts über Kreativtrends 2021

New York (ots/PRNewswire) - Der datenbasierte Bericht prognostiziert die 10 wichtigsten Trends in den Bereichen Grafik, Fotografie, Filmmaterial und Musik, die im Jahr 2021 Kreativität und Innovation definieren werden, und zwar auf Basis der Auswertung von Milliarden von Kundensuchen.- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) - eine weltweit führende Kreativplattform, die Marken, Unternehmen und Medien Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Werkzeuge anbietet - gab heute die Herausgabe der 10. Jahresausgabe seines jährlichen Berichts über Kreativtrends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=2214520008&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D4287517410%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.content.shutterstock.com%252Fcreative-trends%26a%3DCreative%2BTrends%2BReport&a=Berichts+%C3%BCber+Kreativtrends) bekannt. Darin werden sowohl globale als auch örtliche Trends vorgestellt, die 2021 zu kreativem Ausdruck und zu Einfallsreichtum anregen werden."Nach diesem außergewöhnlichen Jahr waren wir von der positiven Einstellung, der Originalität und der Belastbarkeit der Mitglieder der Shutterstock-Gemeinschaft beeindruckt, die sich in ihren Suchanfragen widerspiegelten", sagte Flo Lau, Creative Director bei Shutterstock. "Bei den Trends dieses Jahres ging es um Individualität, Unvollkommenheit, Authentizität und Fluchtverhalten - und trotz der Hindernisse, mit denen wir umgehen mussten und der Unsicherheit, der wir ausgesetzt waren, sahen wir nicht weniger Kreativität und Innovation. Diese Trends, ermittelt aus Milliarden von Suchanfragen unserer Nutzer, bilden die Grundlage für die Inhalte, die wir im vor uns liegenden Jahr bei Kreativleistungen sowie bei B2B- und B2C-Marketing voraussichtlich erwarten dürfen."Die 10 Kreativtrends 2021 gliedern sich in fünf Kategorien: Grafik, Fotografie, Filmmaterial, Musik und den zu beobachtenden Trend.GrafikFrei fließende Tintenklecksbilder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=1288326905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D3320783137%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Finkscapes-286451387%26a%3DInkscapes&a=Tintenklecksbilder), einzigartig. Krawattenfarben- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=933010900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D4056042303%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Ftie-dye-286365098%26a%3DTie%2BDye&a=Krawattenfarben-) Muster, und in sich verschlungene, linienförmige Porträts, die surreale Gesichter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=3002702511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D209545206%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Fsurreal-faces-286153739%26a%3DSurreal%2BFaces&a=surreale+Gesichter) darstellen, ein Bekenntnis zu Individualität - und zur Unvollkommenheit.Suchbegriffe wie pastellfarbene Krawattenfarbe (+ 2.404 %), Alcohol Ink (+ 381 %) und Gesichter in Strichzeichnungstechnik (+ 536 %) sind im Kommen, ebenso sehen wir bei Texturen, Hintergründen und Illustrationen eine Flut von Mängeln, Fantasie und unverwechselbarem Flair.FotografieIm Kontext der Ereignisse von 2020 gab es verstärkte Nachfrage bezüglich Inklusion und Repräsentation, mit einem Aufwärtstrend für Suchergebnisse für non-binär (+ 2.300 %) und authentische Menschen (+ 133 %). Ungefilterte Identität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=3698099771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D2671031135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Fidentity-unfiltered-286629833%26a%3DIdentity%2BUnfiltered&a=Ungefilterte+Identit%C3%A4t) umfasst authentische Porträts und die ganze Skala der Schönheit weltweit. Die Konzentration auf das innere Leben (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=91130745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D3444020991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Finner-life-286630931%26a%3DInner%2BLife&a=innere+Leben) und auf Selbstfürsorge (+ 177 %) hat viele gewungen, sich im gerade begonnenen Jahr auf die einfachen Freuden des Lebens zu besinnen.FilmmaterialBewegte Bilder haben die einzigartige Fähigkeit, Emotionen hervorzurufen. Das Erhabene (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=1509200438&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D773417308%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fvideo%252Ffeatured%252FThe-Sublime-Stock-Footage-288901415%26a%3DThe%2BSublime&a=Das+Erhabene) erlebte einen Anstieg der Suchanfragen nach intensiven und furchteinflößenden Szenerien aus der Natur: von stürmischem Strand (+ 480 %) über Dünen (+ 394 %) bis zu Luftaufnahmen von Bergen (+ 1.396 %)Exzentrische Animationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=730762479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D3003345994%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fvideo%252Ffeatured%252FEccentric-Animation%252520-Stock-Footage-288901391%26a%3DEccentric%2BAnimation&a=Exzentrische+Animationen)haben Erstellern von Inhalten neue Wege gezeigt, ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen und einen spielerischeren Animationsstil und bewegte Grafiken zu verwenden, die skurril (+ 13.572 %) sind und Spaß machen. Dieser Trend öffnet Kreativen das Tor zu lebendigen, spritzigen und farbenfrohen Lösungen, für deren Produktion kein Team benötigt wird und von der Ernsthaftigkeit des Jahres 2020 wegführt.MusikEs gab einen Anstieg der Zahl von Tracks mit Strings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=499607047&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D2672198365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fmusic%252Ffeatured-collections%252Fsweeping-strings%26a%3DStrings&a=Strings) - vom Plätschern einer klassischen Kantate bis zu den elektrisierenden, haarsträubenden Klängen eines eklektischen Spiccato. Die Beliebtheit von erhebender und verspielter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=1363024016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D3904872921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fmusic%252Ffeatured-collections%252Fuplifting-melodies%26a%3DUplifting%2Band%2BPlayful&a=erhebender+und+verspielter) Musik ist gestiegen - Klänge in flottem Tempo, klangvoller Instrumente und schwungvoller Crescendos. Die Trends bei Filmmaterial und Musik ergeben zusammengenommen eine sinnliche Erfahrung - legen Sie ein Stück von Strings über einen Clip von The Sublime auf, lehnen Sie sich zurück und erfreuen Sie sich daran.Zu beobachtender TrendNach den Ereignissen des letzten Jahres befinden sich die Kreativen auf der Jagd nach dem Unerforschten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=1083033063&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D146435478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Ffeatured-collections%252Funexplored-287185352%26a%3DUnexplored&a=Unerforschten). Von aus Waldbränden und Naturkatastrophen herrührender Biodiversität bis zum Start von Space X im Jahr 2020 und der Faszination des Weltraums und dem Aufschwung von Yoga, Meditation und den unbekannten Phänomenen unserer Geist-Körper-Verbindung.Zusätzlich zu diesen 10 globalen Trends umreisst der Bericht von 2021 die wichtigsten Suchbegriffe aus 26 Ländern in aller Welt, vom Märchen-Lifestyle in Australien bis zu farbenfrohen Landschaften in Südafrika. Der diesjährige Bericht bietet nicht nur handkuratierte Sammlungen der einzelnen Trends bei Bildern, Videos und Musik von Shutterstock, sondern auch von Bildern von Offset.Der Jahresbericht Kreativtrends betrachtet die Suchbegriffe mit den höchsten Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr und analysiert Daten, die während eines Zeitraums von 12 Monaten aus Milliarden von Suchanfragen von Kunden nach Bildern, Filmmaterial und Musikinhalten gesammelt wurden. In Kombination mit Analysen des Shutterstock eigenen Visual Intelligence Panel bestimmen diese Daten Muster und Stile, die einzigartig sind und kulturelle Trends aus aller Welt widerspiegeln.Erkunden Sie den vollständigen Bericht über Kreativtrends 2021 hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3039142-1&h=2354790593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3039142-1%26h%3D3345305042%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.content.shutterstock.com%252Fcreative-trends%26a%3Dhere&a=hier).Informationen zu ShutterstockShutterstock, Inc. 