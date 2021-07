Shutterstock startet globalen Zuschuss in Partnerschaft mit dem It Gets Better Project, um LGBTQ+-Gemeinschaften zu stärken und authentisch darzustellen

New York (ots/PRNewswire) - Als Erweiterung des im Dezember 2020 gestarteten The Create Fund feiert die It Gets Better-Partnerschaft die Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaft mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 US-Dollar, um LGBTQ+-Kreative finanziell und professionell zu unterstützen.Shutterstock, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=3082561413&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D3054643628%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fhome%26a%3DShutterstock%252C%2BInc&a=Shutterstock%2C+Inc). (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute eine Partnerschaft mit dem It Gets Better Project bekannt, einer gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und queere Jugendliche auf der ganzen Welt zu fördern, zu stärken und zu verbinden.Die Partnerschaft zwischen dem It Gets Better Project und Shutterstock zielt darauf ab, visuelle Stereotypen von LGBTQ+ herauszufordern, um die Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaft besser zu repräsentieren und gleichzeitig die Medien- und Werbeindustrie über die Macht der vielfältigen Fotografie aufzuklären - sowohl vor als auch hinter der Kamera.Um eine sinnvolle Veränderung in diesem Bereich zu bewirken, hat Shutterstock die am häufigsten gesuchten Bilder für LGBTQ+ identifiziert und eine Umfrage erstellt, die von Mitgliedern der It Gets Better-Gemeinschaft ausgefüllt wurde, um festzustellen, ob diese Bilder und Suchlaufzeiten ihre persönlichen Erfahrungen sowie die der LGBTQ+-Gemeinschaft genau repräsentieren.Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:- 40,1 % der Befragten fühlten sich als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft nicht repräsentiert- Bei der Suche nach Darstellungen von LGBTQ+-Persons of Color gehören zu den drei wichtigsten Geschichten und Bildern, die die Befragten gerne geteilt sehen würden:- Alltag - 66,1 % der Befragten- Eine Familie gründen - 52,4 % der Befragten- Positive/erhebende Momente - 51,9 % der Befragten- Zu den drei wichtigsten Orten, an denen die Befragten gerne mehr LGBTQ+-Vertretung sehen würden, gehören:- Familienveranstaltungen - 70,4 % der Befragten- Gelegentliche Gruppeneinstellungen - 64,6 % der Befragten- Arbeitsplätze - 64,2 % der Befragten- Auf die Frage, wie wir LGBTQ+-Mitglieder authentischer repräsentieren können und wer aus dieser Gemeinschaft mehr Vertretung braucht, waren die drei wichtigsten Antworten:- Trans-Körper und die Trans-Erfahrung - 81,8 %- LGBTQ+ Farbige Personen - 76,3 %- Nicht-binäre Körper und die nicht-binäre Erfahrung - 71,6 %.Zusätzlich wurde ein Stipendium in Höhe von 10.000 US-Dollar eingerichtet, um die Repräsentation von LGBTQ+-Inhalten zu fördern und LGBTQ+-Schöpfer zu unterstützen, indem ihre vielfältigen Erfahrungen, Perspektiven und Wahrnehmungen auf eine Art und Weise hervorgehoben werden, die in ihrer Kunst authentisch dargestellt wird."Bei Shutterstock ist die Bereitstellung von Inhalten, die inklusiv und repräsentativ für die verschiedenen Hintergründe, Perspektiven und Meinungen von Gemeinschaften auf der ganzen Welt sind, ein Kernstück dessen, was wir sind", sagte Meeckel Beecher, Globaler Leiter von DEI bei Shutterstock. "Wir sind begeistert, mit dem It Gets Better Project zusammenzuarbeiten, um LGBTQ+-Künstler zu unterstützen und der Medien- und Werbeindustrie dabei zu helfen, Geschichten zu visualisieren, die die gelebten Erfahrungen von LGBTQ+-Menschen akkurat darstellen und validieren.""Wir freuen uns, mit Shutterstock zusammenzuarbeiten, indem wir wichtige Erkenntnisse liefern, die die Content-Entscheidungen von Vermarktern und Werbetreibenden beeinflussen werden, damit Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft authentisch dargestellt werden", sagte Jimmy Ancheta-Tilley Jr., Entwicklungsmanager beim It Gets Better-Projekt. "Nachdem wir Mitgliedern der LGBTQ+-Gemeinschaft zugehört haben, haben wir Bereiche identifiziert, in denen bestimmte Stereotypen vorherrschen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Shutterstock, um die Gemeinschaft auf eine inklusivere Weise zu unterstützen."Das Fördergeld im Umfang von 10.000 USD wird in Form von drei Preisen verliehen: einem ersten Preis von 5.000 USD und einem zweiten und dritten Preis, die jeweils mit 2.500 USD dotiert sind.LGBTQ+-Künstler wie Fotografen, Videographen, Illustratoren, 3D-Künstler oder Schriftsteller sind offen und werden ermutigt, sich zu bewerben. Teilnehmende müssen bis 17:00 Uhr EST am Donnerstag, den Freitag, 3. September 2021, einen Projektvorschlag, Beispiele ihrer Arbeit und eine Kurzbiografie einreichen, um für die drei Stipendien berücksichtigt zu werden. Die Antragsteller werden ermutigt, zu skizzieren, wie ihre eingereichten Projekte zur Darstellung der LGBTQ+-Perspektive beitragen werden. Die Stipendiaten werden von einer Jury aus unterschiedlichen Fachleuten ausgewählt, die sich in den verschiedenen Stipendienarten auskennen, die Shutterstock anbietet. Alle Kunstschaffenden, die für ein Stipendium ausgewählt werden, erhalten eine Möglichkeit zur Lizenzierung ihrer Werke, entweder über Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat oder OFFSET.Der Create Fund in der Höhe von 300.000 USD wurde von Shutterstock im Dezember 2020 eingerichtet, um inhaltliche Lücken zu schließen und die Vielfalt und Inklusion sowohl bezüglich der Beiträge in seiner Bibliothek als auch bezüglich der Beitragenden selbst zu fördern.In folgenden drei Bereichen werden bei der Lancierung des Create Funds Zuschüsse angeboten:- Für das Klima entwickeln: Sensibilisierung für den weltweiten Klimawandel durch die Unterstützung von Künstlern, die ihre Talente einsetzen, um den Klimawandel, Umweltproteste und die sich verändernde Landschaft darzustellen.- Unterstützen Sie unsichtbare Krankheiten: Förderung von Künstlern, deren visuelle Geschichten und Abbildungen das Stigma psychischer Erkrankungen brechen und eine ganzheitlichere Sicht auf psychische Erkrankungen in der ganzen Welt präsentieren.- Die leitenden Kreativen: Unterstützung unserer Gemeinschaft älterer Kreativschaffender - der über 50-Jährigen, die schon seit Jahren in ihrem Handwerk arbeiten, und ihre Erfahrungen und Perspektiven mit kreativen Mitteln teilen möchten.Am Internationalen Frauentag 2021 startete der Create Fund "Through Their Eyes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=1805888474&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D3933625174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fexplore%252Fcreate-fund%26a%3DThrough%2BTheir%2BEyes&a=Through+Their+Eyes)", ein Stipendium in Höhe von 10.000 US-Dollar, um unterrepräsentierte weibliche und nicht-binäre Kreative und ihre kreativen Projekte in den Bereichen Fotografie, visueller Journalismus, Videografie, Illustration, 3D-Modellierung und Schreiben zu fördern.Weitere Informationen über die Partnerschaft mit dem It Gets Better Project finden Sie unter https://www.shutterstock.com/explore/create-fund (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=2003443042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D1086899854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fexplore%252Fcreate-fund%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fexplore%252Fcreate-fund&a=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fexplore%2Fcreate-fund).Informationen zu ShutterstockShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=48227428&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D3241899177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektorgrafiken, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,7 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 370 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Offset, eine High-End-Bilderkollektion, Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=351170383&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D2283884565%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3Dan%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+End-to-End-Kreativshop), PremiumBeat, eine kuratierte, lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=483073930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D3911555989%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3Droyalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek), Shutterstock Editorial, eine führende Quelle für redaktionelle Bilder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=1872695282&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D94768754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3Deditorial%2Bimages&a=redaktionelle+Bilder) und Videos für die Medien weltweit, TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=751845977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D1136241908%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.turbosquid.com%252F%26a%3D3D%2Bcontent%2Bmarketplace&a=Marktplatz+f%C3%BCr+3D-Inhalte), Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=1496230252&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D2320735336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3DAI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=KI-gesteuerte+Musikplattform); und Bigstock, ein wertorientiertes Stock Media-Angebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Informationen zum It Gets Better-ProjektDas It Gets Better Project wurde vor über einem Jahrzehnt von dem Kolumnisten Dan Savage und seinem Partner Terry Miller gegründet und ist eine 501(c)3 gemeinnützige Organisation, die die Macht der Medien nutzt, um jedes Jahr Millionen von Menschen zu erreichen und LGBTQ+-Jugendlichen auf der ganzen Welt wichtige Unterstützung und Hoffnung zu geben. Durch kollaborative Partnerschaften, die positive Darstellungen der LGBTQ+-Gemeinschaft hervorheben, und gemeinschaftsbildende Initiativen strebt das It Gets Better Project danach, LGBTQ+-Jugendliche rund um den Globus zu erheben, zu stärken und zu verbinden. Das It Gets Better Project wurde 2012 von der Academy of Television Arts and Sciences mit dem Governor's Award ausgezeichnet und erhielt Unterstützung von Präsident Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama sowie von zahlreichen Prominenten wie Kelly Clarkson, Gabrielle Union, Josie Totah, Hayley Kiyoko und Patrick Starrr und mehr als 600.000 anderen, die sich verpflichtet haben, Botschaften der Hoffnung zu teilen und sich gegen Intoleranz einzusetzen. Bleiben Sie mit dem It Gets Better-Projekt in Verbindung: auf TikTok, Instagram und Twitter unter @ItGetsBetter; Facebook.com/ItGetsBetterProject; und YouTube.com/ItGetsBetterProject.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225181-1&h=1144340874&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225181-1%26h%3D2838046834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1075411%2Fshutterstock_Logo.jpg)Pressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuell