Shutterstock startet den Newsroom für 24/7 Zugriff auf aktuelle Nachrichten und exklusive Inhalte in Echtzeit

New York, Donnerstag (ots/PRNewswire) - The Newsroom, ein Service innerhalb der Shutterstock-Redaktion, liefert neue, differenzierte Inhalte von einem erstklassigen Team aus über 1.000 Journalisten, Fotografen und Videografen weltweitShutterstock, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=3132372351&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D2041770761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fhome%26a%3DShutterstock%252C%2BInc&a=Shutterstock%2C+Inc). (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, kündigte heute den Start von The Newsroom an, die erste Anlaufstelle für globale Eilmeldungen, Exklusivberichte und Archivinhalte, die über die traditionellen Nachrichtenredaktionen hinausgehen. Durch dieses unvergleichliche Angebot arbeitet Shutterstocks Weltklasse-Team direkt mit den Nachrichtenteams zusammen, um wichtige Trendstorys, Archiv- und UGC-Inhalte zu verpacken und unseren globalen Kunden zu helfen, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen.The Newsroom verbindet das etablierte Team von Shutterstock mit Nachrichtenteams, Redakteuren, Journalisten, Verlegern und Sendern zu einem einzigartigen Concierge-Service für den Zugang zu exklusiven Premium-Inhalten. Der Newsroom stellt sicher, dass Shutterstocks redaktionelle Kunden in Echtzeit Teil der Konversation sind, wenn es um aktuelle Meldungen geht, und dass sie die Konversation mit aktuellen Inhalten anführen. Darüber hinaus wird das Team von The Newsroom Inspirationen für Storytelling in den Bereichen Prominenz, Nachrichten, Politik und Popkultur liefern, mit exklusiven Erstmeldungen."Als außerordentlich wertvolle Erweiterung unseres globalen Redaktionsteams nutzt The Newsroom das Fachwissen von Weltklasse-Redakteuren, um aktuelle und trendige Nachrichten über Foto-, Video- und Paketkollektionen direkt in die Posteingänge der führenden Medien- und Sendernetzwerke weltweit zu liefern", sagte Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. "Wir wollen, dass unsere Kunden an der Spitze der aktuellen Nachrichteninhalte stehen, und die Zeit ist jetzt reif. Unsere Kunden sind auf der Suche nach schlüsselfertigen Nachrichten, die sie über ihre Plattformen verbreiten können, um die Momente des Engagements zu maximieren."Zusätzlich zum Aufbau dieser globalen Infrastruktur hat Shutterstock ein spezielles Newsroom-Team mit insgesamt 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Newsroom Management, Contributor Management und Social Strategy geschaffen. Zum Team gehören Editorial Director of The Newsroom, Aaron St Clair, ein ehemaliger 17-jähriger Veteran von Splash/Corbis, wo er das interne Team leitete und Hunderte von freiberuflichen Fotografen und Videografen verwaltete; Timothy Plant, der Redaktionen bei Hollywood Life, OK! Star und InTouch leitete und über umfangreiche Erfahrung im Management von Reportern, Autoren, Redakteuren, Fotografen und Videografen verfügt; Sascha Weis, Global Head of Newsroom Partnerships and Sales, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung verfügt und zuvor General Manager von Splash/Corbis war, verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung globaler Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsteams und beim Aufbau strategischer Partnerschaften; und schließlich Mike Mandel, Amanda Elmslie und Kate Brooks, die zusammen mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Account Manager für Verlage, Fotoagenturen und Redaktionen haben und proaktiv überzeugende, bahnbrechende Inhalte anbieten und mit Redakteuren auf der ganzen Welt zusammenarbeiten."Nachdem wir unseren Kunden zugehört haben, haben wir erkannt, dass es einen klaren Marktbedarf für einen personalisierten Newsroom-Service gibt", sagt Aaron St Clair, Editorial Director von The Newsroom bei Shutterstock. "The Newsroom ist ein echter Partner für Medienunternehmen, Verlage und Rundfunkanstalten, der unser globales Netzwerk von über 1.000 Fotografen, Journalisten und Videografen nutzt, um aktuelle, exklusive und hochwertige Inhalte zu liefern, die das Publikum begeistern. Wir möchten, dass unsere Kunden uns als eine Erweiterung ihrer Nachrichtenredaktionen betrachten, und das ist ein enormer Mehrwert-Service im Rahmen einer Partnerschaft mit Shutterstock."INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=3668623178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D245083660%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,7 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 370 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, ein Komplettangebot für kreative Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=753285559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D1199671984%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3Dan%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+Komplettangebot+f%C3%BCr+kreative+Inhalte); Offset, eine hochwertige Bildersammlung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=1922269347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D2272236396%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foffset.com%252F%26a%3Dhigh-end%2Bimage%2Bcollection&a=hochwertige+Bildersammlung); PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=1664059773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D646267184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3Droyalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek); Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=2651130077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D3389445335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3Deditorial%2Bimages&a=redaktionelle+Bilder) und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine Musikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=861238134&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D1173571277%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3DAI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=Musikplattform+auf+Grundlage+k%C3%BCnstlicher+Intelligenz); und TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=2371440045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D3735516596%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.turbosquid.com%252F%26a%3Dleading%2B3D%2Bcontent%2Bmarketplace&a=Marktplatz+f%C3%BCr+3D-Inhalte).Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162178-1&h=2496644171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162178-1%26h%3D1720316631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1075411%2Fshutterstock_Logo.jpg)Pressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuell