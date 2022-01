Shutterstock sagt die wichtigsten kreativen Trends für 2022 voraus

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



New York (ots/PRNewswire) -Der daten- und KI-gestützte Bericht identifiziert sechs bemerkenswerte Trends, die den kreativen Ausdruck bestimmen und die Marketingleistung im Jahr 2022 steigern werdenShutterstock, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=2790151091&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D1274524166%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3DShutterstock%252C%2BInc.&a=Shutterstock%2C+Inc.) (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute die Veröffentlichung ihres jährlichen Creative Trends Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=2335707121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D1663845882%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcontent.shutterstock.com%252Fcreative-trends%252F%26a%3DCreative%2BTrends%2BReport&a=Creative+Trends+Report) bekannt. Der diesjährige interaktive Bericht basiert auf den Suchdaten der weltweiten Shutterstock-Nutzer und prognostiziert, dass die Themen Zeit und Raum kreative Projekte und Marketingkampagnen im Jahr 2022 dominieren werden. Neu im diesjährigen Bericht sind auch die Leistungsdaten von Shutterstock.AI, die zeigen, welche Inhalte die höchsten Klickraten erzielen, so dass Kreative und Vermarkter die nötigen Einblicke erhalten, um mit Zuversicht zu entwickeln und zu innovieren.Die Pandemie hat für viele das Konzept der Zeit durcheinander gebracht; da sich die Tage auflösen, wird das Vergehen der Zeit anders verarbeitet. Die Daten von Shutterstock zeigen, dass Kreative im Jahr 2022 dieses übergreifende Gefühl, den Überblick über Zeit und Raum zu verlieren, durch das Betreten neuer Bereiche, Epochen und Möglichkeiten in ihren Marketingmaterialien visualisieren sollen. Da virtuelle Räume immer beliebter werden, versetzt der diesjährige Bericht die Nutzer durch ein verstärktes interaktives Erlebnis direkt in das Metaversum und ermöglicht ihnen, die Trends über einen personalisierten Avatar zu erkunden.„Als wir uns genauer ansahen, wonach die globale Shutterstock-Community sucht, wurde klar, dass 2022 ein Jahr sein wird, in dem traditionelle Grenzen überschritten und Unbekanntes erkundet wird", sagte Flo Lau, Creative Director bei Shutterstock. „Es gibt ein Gefühl von Fernweh und den Wunsch, das Fantastische und Unheimliche zu erkunden, und die diesjährigen Trends haben genau das eingefangen. Von den kargen Wüstenlandschaften des Westens bis hin zu den Neonreflexionen einer futuristischen Skyline - dieses Jahr werden wir die Grenzen unserer Vorstellungskraft austesten."Die sechs Kreativtrends 2022 fallen in zwei thematische Kategorien: Zeit und Raum.Fantastic (14. Jahrhundert): Angesichts der weltweiten Besessenheit von mittelalterlichen Sagen wie Game of Thrones und The Witcher steigt die Popularität des Mittelalters weiter an. Schlüsselwörter wie mittelalterliche Gebäude (+6496 %), alte Schilde (+2858 %) und Tempelritter (+831 %) haben einen drastischen Anstieg erfahren, da Kreative und Vermarkter die Zeit zurückdrehen, um in ein Reich der Dramatik und des Abenteuers einzutauchen. Den Daten von Shutterstock.ai zufolge gehören zu den am häufigsten angeklickten Inhalten Türme, Pokale und Äxte, wobei Schlösser am beliebtesten sind.The Macabre (Neuzeit): Gruselige Elemente wie ägyptische Mumien (+6923 %), Bestien (+3623 %) und Sensenmänner (+388 %) sind nicht nur für Halloween geeignet. Die Suchmuster zeigen, dass die Genres Horror und Thriller ein Comeback erleben, wobei der Schwerpunkt auf dystopischen und postapokalyptischen Zukünften liegt.Way Out West (18.-19. Jahrhundert): Die Daten zeigen einen sprunghaften Anstieg des Interesses an Cowboy-Kultur, Wildwest-Umgebungen und Prärie-Feldern, wobei die Suchanfragen nach „Wilden Pferden" zum Beispiel um 1961 % gestiegen sind. Bilder und Videos mit Western-Themen stehen ganz oben auf der Wunschliste der Marketingverantwortlichen, wobei die Beliebtheit von Navajo-Mustern im letzten Jahr um 225 % gestiegen ist.On The Road Again (Modern Era): Der Aufenthalt in den eigenen vier Wänden hat bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt den Drang zum Reisen geweckt. Die Nutzer suchen nach Fahrrädern auf der Straße (+14911%), auf Bergstraßen (+5763 %) und in den Badlands (+487 %), um unbekannte Gebiete und weniger befahrene Wege bequem von zu Hause aus zu erkunden. Zu den am häufigsten angeklickten Inhalten gehören Gepäckstücke und Bergketten.Cyberpunk Is Not Dead (2100er): In einer Welt, die sich ständig erneuert und technologische Grenzen durchbricht, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Kreativen einer Hightech-Ästhetik wie nächtlichen Stadtlandschaften, fraktalen Hintergründen (+2955 %) und weiblichen Avataren (+1503 %) zuwenden, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Zu den am häufigsten angeklickten Inhalten gehören Steckdosen, Webcams und LED.What's Cookin' (Modern Era): Abriegelungen auf der ganzen Welt haben die Menschen dazu veranlasst, wieder in die Küche zu gehen und sich von allen Ecken und Enden der Welt inspirieren zu lassen. Die Suche nach regionalen Spezialitäten und Zutaten wie Steinpilzen (+2566 %), Takoyaki (+2024 %) und Panna Cotta (+435 %) nimmt zu, da Kreative und Vermarkter nach gastronomischen Inspirationen aus nah und fern suchen. Zu den am häufigsten angeklickten Inhalten gehören Brezeln und Cupcakes.Zusätzlich zu diesen sechs globalen Trends hat Shutterstock den Trendbericht zum ersten Mal für einige unserer Top-Märkte lokalisiert: Brasilien, Frankreich, Japan, die USA und das Vereinigte Königreich. Diese nationalen Berichte beleuchten die drei wichtigsten Trends in jedem dieser Länder, wie z. B. „The Art of Living" in Japan und „Dragon (On and On)" in den USA, indem sie unsere lokalen Such- und Klickdaten nutzen. Darüber hinaus informiert der 2022 Bericht unser globales Publikum auch über die wichtigsten lokalen Suchbegriffe in 26 verschiedenen Ländern, von Chile bis Norwegen.Den vollständigen Bericht zu den Creative Trends finden Sie hier.Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=3163146698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D3489715130%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,9 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 390 Millionen Bilder und mehr als 23 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=3165867715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D270307628%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.picmonkey.com%252F%26a%3Dleading%2Bonline%2Bgraphic%2Bdesign%2Band%2Bimage%2Bediting%2Bplatform&a=f%C3%BChrende+Online-Plattform+f%C3%BCr+Grafikdesign+und+Bildbearbeitung); Offset, eine high-End-Bildsammlung Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=1773004409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D2568681222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3Dan%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+End-to-End-Kreativshop); PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=439384624&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D4162731142%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3Droyalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek); Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=2582710956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D345876833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3Deditorial%2Bimages&a=redaktionellen+Bildern) und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=1658905785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D3934210%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.turbosquid.com%252F%26a%3Dleading%2B3D%2Bcontent%2Bmarketplace&a=Marktplatz+f%C3%BCr+3D-Inhalte); Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=3118768570&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D2607299451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3DAI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=KI-gesteuerte+Musikplattform) und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416268-1&h=2012729095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416268-1%26h%3D3088224097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1075411%2Fshutterstock_Logo.jpg)Pressekontakt:Pressekontakt: Aimée Leabon,press@shutterstock.com,917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuell