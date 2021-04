Shutterstock feiert Oscar-nominierte Filme mit der jährlichen Oscar Pop! Serie, Reimagining The Best Picture Movie Posters

New York (ots/PRNewswire) - In seinem neunten Jahr präsentiert das hauseigene Kreativteam Shutterstocks Sammlung von über 360 Millionen kreativen Assets, um originelle Pop-Art-Poster der Nominierten für den besten Film 2021 zu produzierenShutterstock, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=596363253&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D2985377099%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fhome%26a%3DShutterstock%252C%2BInc&a=Shutterstock%2C+Inc). (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute den Start der neunten jährlichen Oscar Pop! Posterserie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=2463541191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D2349736399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fblog%252F2021-oscar-pop-movie-posters%26a%3DOscar%2BPop!%2Bposter%2Bseries&a=Oscar+Pop!+Posterserie) bekannt, um die Nominierten für den besten Film bei den 93. Academy Awards zu feiern. Unser talentiertes Kreativteam ließ sich von weltberühmten Pop-Künstlern inspirieren und nutzte Shutterstocks Sammlung von über 360 Millionen Fotos, Vektoren, Mustern und Texturen, um den Geist der Filme einzufangen und gleichzeitig die unendlichen Möglichkeiten dieser kreativen Assets zu zeigen.Die Oscar Pop! Serie ist eine Gelegenheit, die Kunst des Kinos durch die Kunst des Designs zu feiern und neu zu interpretieren. Gefeierte Künstler liefern Inspiration für die acht hauseigenen Shutterstock-Designer, deren Pop-Art-Kreationen als visuelle Repräsentation dafür dienen, wie ikonische Kunst, meisterhaftes Storytelling und kreative Leidenschaft zusammenkommen können, um künstlerische Innovation zu inspirieren. Von der übersprudelnden Farbpalette und den schwarzen Collage-Elementen, die für Pauline Boty, die Begründerin der britischen Pop-Art-Bewegung, stehen, bis hin zu den modernen Kalligraphien, die in den Straßenprojekten des russischen Künstlers Pokras Lampas dargestellt sind, repräsentiert jedes Poster die individuellen und einzigartigen Perspektiven und Interpretationen der diesjährigen Nominierten für den besten Film. Zusätzlich heben diese Poster die vielfältigen, erstklassigen Inhalte hervor, die von Shutterstocks globaler 1,6 Millionen-Mitwirkenden-Community bereitgestellt werden, die als Grundlage für diese bemerkenswerten, einzigartigen Kunstwerke dient.Die diesjährige Liste der nominierten Filme und Künstler, die die Designer inspiriert haben, umfasst: "The Father" inspiriert von Banksy, "Judas and the Black Messiah" inspiriert von Emory Douglas, "Mank" inspiriert von Yayoi Kusama, "Minari" inspiriert von Peter Max, "Nomadland" inspiriert von Johanna Goodman, "Promising Young Woman" inspiriert von Pauline Boty, "Sound of Metal" inspiriert von Jamie Hewlett und "The Trial of the Chicago 7" inspiriert von Pokras Lampas."Die für den Academy Award 2021 für den besten Film Nominierten, bilden eine vielseitige Shortlist, von der Macht der Worte und dem Streben nach Gerechtigkeit in 'The Trial of the Chicago 7' bis hin zur Einwanderungsgeschichte einer koreanisch-amerikanischen Familie in 'Minari' - diese Filme bieten unserem Team endlose Inspiration für diese jährliche Posterkollektion", sagte Flo Lau, Creative Director bei Shutterstock. "Jetzt im neunten Jahr ist die Oscar Pop! Serie ein Highlight für das Kreativteam, das nicht nur lustige, frische Kunstwerke aus ihrer persönlichen Perspektive produziert, sondern auch das außergewöhnliche Talent unserer 1,6 Millionen Mitwirkenden-Community nutzt."Zusätzlich zu der feierlichen Oscar Pop! Posterserie wird Shutterstock Zugang zur 93. Academy Awards Verleihung am Sonntag, den 25. April haben, mit Berichterstattung über die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich, sowie dem allgemeinen Fotoraum. Sehen Sie, wie die Fotos live hier ankommen.Sehen Sie die vollständige Oscar Pop! Posterserie hier.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=2413508416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D3336069198%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,6 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 360 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, ein Komplettangebot für kreative Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=2192307379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D2411873522%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3Dan%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+Komplettangebot+f%C3%BCr+kreative+Inhalte); Offset, eine hochwertige Bildersammlung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=3234341229&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D1328307502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foffset.com%252F%26a%3Dhigh-end%2Bimage%2Bcollection&a=hochwertige+Bildersammlung); PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=1676144060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D4005990258%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3Droyalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek); Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=3498968661&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D38083221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3Deditorial%2Bimages&a=redaktionelle+Bilder) und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine Musikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=3595132707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D2377156751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3DAI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=Musikplattform+auf+Grundlage+k%C3%BCnstlicher+Intelligenz); und TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=4174742947&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D384089078%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.turbosquid.com%252F%26a%3Dleading%2B3D%2Bcontent%2Bmarketplace&a=Marktplatz+f%C3%BCr+3D-Inhalte).Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3134138-1&h=3808822318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3134138-1%26h%3D2932489365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1075411%2Fshutterstock_Logo.jpg)Pressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuell