Shutterstock als exklusiver internationaler Fotopartner für die Events der Advertising Week im Jahr 2022 bekannt gegeben

New York, (ots/PRNewswire) -Durch die Partnerschaft erhält Shutterstock für dieses Jahr die exklusiven Rechte zur Erfassung, Lizenzierung und Verteilung von Inhalten der internationalen Präsenzveranstaltungen der Advertising Week.Shutterstock, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=2872164043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D1792709578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3DShutterstock%252C%2BInc.&a=Shutterstock%2C+Inc.) (NYSE: SSTK), die führende internationale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen, hat heute eine exklusive Fotopartnerschaft mit der Advertising Week für alle internationalen Veranstaltungen im Jahr 2022 bekannt gegeben. Die Veranstaltungen der Advertising Week gelten Jahr für Jahr als die weltweit größten Zusammenkünfte von führenden Akteuren in den Bereichen Marketing, Medien und Technologie. Dazu gehören die Advertising Week Europe vom 16. bis zum 19. Mai in London, die Advertising Week Asia vom 31. Mai bis zum 2. Juni in Tokio, das Advertising Week Latin America (LATAM) Leadership Forum am 5. Mai in Mexiko, Great Minds at Work, das am 8. Juni online gestreamt wird, die Advertising Week Asia Pacific (APAC) vom 2. bis 3. August in Sydney, die Advertising Week New York vom 19. bis zum 22. September und die Advertising Week LATAM vom 8. bis zum 10. November in Mexiko City.Als exklusiver Fotopartner wird Shutterstock auf Tausenden von hybriden Veranstaltungen der sieben wichtigsten Events Fotos schießen und Bild- und Filmmaterial von weltbekannten Vordenkern, Keynotes, Markenaktivierungen, Kamingesprächen und Auftritten einfangen. Die Veranstaltungen werden jetzt wieder als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Wichtige Themen werden der Beitrag von internationalen Branchenpionieren zur kreativen Landschaft und die Zukunft der Branche in lokalen kreativen, technologischen und innovativen Wirtschaftsräumen sein.Im Jahr 2021 war Shutterstock der Hausfotograf der Advertising Week New York; die Vertragsverlängerung bedeutet, dass zum ersten Mal ein Unternehmen weltweit exklusiver Partner auf den Veranstaltungen der Advertising Week sein wird.Die Advertising Week verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.500 Branchenführern, die als Experten Einblicke in die Branche bieten, und 165.000 Besucher nehmen das ganze Jahr über an ihren Veranstaltungen in den sechs globalen Märkten teil.„Wir freuen uns, unsere Allianz mit Advertising Week zu erweitern. Das wird unsere bisher stärkste globale redaktionelle Partnerschaft sein", sagte Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. „Wir glauben an die Kraft der Inspiration durch Wissen. Wir freuen uns darauf, elektrisierende Thought Leadership zu präsentieren und die Vorreiter, Branchenexperten und innovativen Denker auf den vielen kommenden Veranstaltungen der Advertising Week im Jahr 2022 einzufangen."„Shutterstock ist seit Jahren ein Partner, dem wir vertrauen, und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz. Es ist schön, auf dieser Reise um die Welt mit einem international renommierten Kreativunternehmen zusammenzuarbeiten, das zu den Besten seiner Klasse gehört", sagte Matt Scheckner, Global Chief Executive Officer bei Advertising Week. „Wir freuen uns darauf, die hochwertigen Inhalte, die Shutterstock bei unseren wichtigsten Veranstaltungen aufnimmt, nicht nur mit unserer umfangreichen Advertising Week-Community zu teilen, sondern auch mit Shutterstock-Kunden auf der ganzen Welt."Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=4041918483&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D2344236796%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstudio-5.financialcontent.com%252Fprnews%253FPage%253DQuote%2526Ticker%253DSSTK%26a%3D%2BSSTK&a=%C2%A0SSTK)), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=3508428704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D760591770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3D%2Bhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 405 Millionen Bilder und mehr als 25 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=1468551450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D3297095366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.picmonkey.com%252F%26a%3D%25C2%25A0leading%2Bonline%2Bgraphic%2Bdesign%2Band%2Bimage%2Bediting%2Bplatform&a=f%C3%BChrende+Online-Plattform+f%C3%BCr+Grafikdesign+und+Bildbearbeitung); Offset, eine high-End-Bildsammlung Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=161316651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D2982140552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3D%25C2%25A0an%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+End-to-End-Kreativshop); PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=4088324226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D1052108938%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3D%25C2%25A0royalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek); Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=1354757015&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D323997581%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3D%2Beditorial%2Bimages&a=redaktionelle+Bilder) und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=3938307667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D1968891132%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.turbosquid.com%252F%26a%3D%25C2%25A0leading%2B3D%2Bcontent%2Bmarketplace&a=Marktplatz+f%C3%BCr+3D-Inhalte); Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=2493214437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D3064222842%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3D%25C2%25A0AI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=KI-gesteuerte+Musikplattform) und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Informationen zu Advertising WeekDie Advertising Week (AW) ist die weltweit führende Veranstaltung und Vordenkerplattform mit Schwerpunkt auf Marketing, Medien, Technologie und Kultur. Die preisgekrönte internationale Veranstaltungsreihe von Advertising Week wurde 2004 in New York ins Leben gerufen. Sie umfasst AWNewYork (NYC), AWEurope (London), AWAsia (Tokio), AWLATAM (Mexiko-Stadt), AWAPAC (Sydney) und AWAfrica (Johannesburg, ab 2023). Zusätzlich zu den Live- und virtuellen Veranstaltungen bietet die internationale Content Plattform während des ganzen Jahres erstklassige E-Learning-Angebote von weltweit führenden Fachleuten (AWLearn), originelle Audio-, Video- und redaktionelle Inhalte (AW360) sowie eigene Veranstaltungstechnologie (AWLabs) an.Besuchen Sie advertisingweek.com für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520200-1&h=2286161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520200-1%26h%3D2856024986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1075411%252Fshutterstock_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1075411%2Fshutterstock_Logo.jpg)Pressekontakt:Aimée Leabon,press@shutterstock.com,917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuell