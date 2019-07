Shutterstock: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Per 16.07.2019, 17:17 Uhr wird für die Aktie Shutterstock am Heimatmarkt New York der Kurs von 39.14 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Shutterstock auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shutterstock-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 41,53 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (38,99 USD) deutlich darunter (Unterschied -6.12 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (39,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0.31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shutterstock-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Shutterstock-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Shutterstock als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Shutterstock vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 44 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 12,85 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38,99 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Shutterstock mit einer Rendite von -19.51 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,29 Prozent. Auch hier liegt Shutterstock mit 30,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.