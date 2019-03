Shutterstock: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Shutterstock-Kurs wird am 24.03.2019, 01:24 Uhr an der Heimatbörse New York mit 45,51 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shutterstock-Aktie hat einen Wert von 62,66. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,92). Auch hier ist Shutterstock weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,92), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Shutterstock.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Shutterstock-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Shutterstock vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 46 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (45,51 USD) ausgehend um 1,08 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Shutterstock von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Shutterstock mit einem Wert von 28,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,01 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.