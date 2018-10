Shurgard eröffnet neuen Self-Storage-Standort in Berlin

Munsbach, Luxemburg (ots) - Shurgard eröffnet einen neuenSelf-Storage-Standort in Berlin. Das Bauprojekt ist Teil derExpansionsmaßnahmen des Unternehmens in der deutschen Hauptstadt.Berlin ist zu einem Magnet für Familien, Studenten und Unternehmengeworden. In dieser dicht besiedelten Stadt zu arbeiten oder zu lebenbedeutet, dass man oftmals mit mangelndem Stauraum konfrontiert ist.Aufgrund des Bedarfs an Lagermöglichkeiten im lokalen Umfeld eröffnetShurgard nun seinen dritten Standort in Berlin.Das Self-Storage-Center Shurgard Berlin Neukölln befindet sich inder Gradestrasse und bietet über 1.200 Lagerräume auf vierStockwerken. Mit einem großen Spektrum an Lagerräumen von einem bis27 Quadratmetern bedient Shurgard in Berlin sowohl Privatpersonen alsauch Unternehmen.Der brandneue Standort bietet den Berlinern zahlreiche Vorteile:eine optimale Autobahnanbindung, einen großen Kundenparkplatz undeine überdachte Ladezone für bequemes Be- und Entladen.ÜBER SHURGARDShurgard ist europaweit der größte Besitzer und Betreiber vonSelf-Storage-Einrichtungen. So bietet das Unternehmen 229Self-Storage-Center und rund 1,2 Mio. mietbare Quadratmeter in siebenLändern: den Niederlanden, Frankreich, Schweden, dem VereinigtenKönigreich, Belgien, Deutschland und Dänemark. Das europäischeNetzwerk von Shurgard bedient derzeit 150.000 Kunden und beschäftigtüber 700 Mitarbeiter. Shurgard gehört zu Public Storage, dem weltweitgrößten Besitzer und Betreiber von Self-Storage-Standorten mitTausenden von Lagereinrichtungen in den Vereinigten Staaten. BeiShurgard haben die Unternehmenswerte im Hinblick auf Service,Sicherheit, Verlässlichkeit, Flexibilität, Bequemlichkeit undSauberkeit auch in der Praxis Bestand - um die besteLagerungs-Erfahrung zu bieten.Shurgard hat im Jahr 2003 sein erstes Self-Storage-Center inDeutschland eröffnet und betreibt zur Zeit 17 leicht erreichbareStandorte in der Nähe von Hauptverkehrswegen und mit guter Anbindungan öffentliche Verkehrsmittel in und um Berlin, Bonn, Düsseldorf,Essen, Hamburg, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim undWuppertal.Mehr Informationen sind unter www.shurgard.de zu finden.Pressekontakt:Tobias Van Assche, Citigate Dewe RogersonE-Mail: Tobias.vanassche@citigatedewerogerson.comMobiltelefon: +32 (0)475 53 94 05Original-Content von: Shurgard, übermittelt durch news aktuell