Shunya Brand Consulting: Was tun?

Der Shunya Brand Consulting-Schlusskurs wurde am 01.08.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 22,2 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Werbung".

Wie Shunya Brand Consulting derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Shunya Brand Consulting wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shunya Brand Consulting aktuell 1,5. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Media". Shunya Brand Consulting bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 46,25 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Media) von 272,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Shunya Brand Consulting auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.