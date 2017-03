Shunt-Messverfahren: Discovergy-Zähler messen korrekt

Aachen (ots) - Die von Discovergy verwendeten digitalenStromzähler messen den Stromverbrauch korrekt. Der Komplettanbieterfür Smart Metering-Lösungen setzt seit Jahren auf digitale Zähler desBielefelder Herstellers EasyMeter, die nach dem sogenanntenShunt-Verfahren auch kompliziertere Verbrauchssituationen richtigerfassen. Derzeit sorgt eine Studie der Universität Twente fürAufregung in der Energiebranche - die darin aufgeführten fehlerhaftenMessergebnisse treten allerdings ausschließlich bei Smart Metern auf,die andere Messverfahren verwenden."Unser oberstes Ziel war von Anfang an, den Endkunden Transparenzbeim Stromverbrauch zu bieten. Daher visualisieren wir diesen überdas Discovergy-Portal und unsere App in Echtzeit", sagt NikolausStarzacher, Geschäftsführer von Discovergy. "Selbst das Einschalteneiner LED-Leuchte mit wenigen Watt kann dort nachvollzogen werden.Wir könnten es uns gar nicht leisten, Zähler zu verwenden, die nichtkorrekt messen: Das würde von unseren Kunden unmittelbar bemerktwerden." Gerade deshalb habe man sich vor Jahren ganz bewusst für dieZählermodelle von EasyMeter entschieden.Discovergy-Partner EasyMeter hat nach eigenen Angaben sowohl denMesschip als auch das Messverfahren (Shunt-Messung) selbstentwickelt. "Wir tasten den Stromverbrauch mit sehr hoher Frequenzab, so dass von Gleichströmen bis zu hohen Frequenzen korrekteMessergebnisse erzeugt werden. Das haben wir durch entsprechendePrüfungen - etwa beim in Deutschland zusätzlich eingeführten VDEFrequenztest - nachgewiesen", betont Heinrich Wienold,Geschäftsführer der EasyMeter GmbH."Diese Zähler gepaart mit unserer Erfahrung im Smart Meteringzeigt, dass wir für die Herausforderungen, die mit den kommendenintelligenten Messsystemen verbunden sind, hervorragend aufgestelltsind", so Starzacher. Discovergy bietet bereits heute ein eigenesSmart Meter Gateway (Meteorit), wodurch schon jetzt digitale Strom-und Gaszähler intelligent werden. Das Dienstleistungsangebot umfasstu.a. den bundesweiten Messstellenbetrieb für Strom und Gas,Visualisierungs- und Abrechnungslösungen, aber auch Komplettpakete.Pressekontakt:Discovergy GmbHMartin Jendrischik0341/52576050mj@discovergy.comOriginal-Content von: Discovergy GmbH, übermittelt durch news aktuell