Shunde, China (ots/PRNewswire) - 2019 hat Shunde, ein Bezirk in dersüdchinesischen Stadt Foshan in der Provinz Guangdong, bei der Modernisierungseiner örtlichen Industrieparks große Fortschritte erzielt und großeEntschlossenheit gezeigt. 1.030,7 Hektar Land wurden konsolidiert und 114 Hektarurbar gemacht bzw. aufgeforstet. Auf 7 Millionen Quadratmetern sind neueFabriken entstanden, während 4.178 marode und unzuverlässige Betriebegeschlossen wurden. 382 örtliche Industrieparks sollen durch 20 moderneIndustriecluster ersetzt werden. Dadurch verschwinden viele verteilte, kleineund rückständige Fabriken, und in Shunde entsteht ein modernes produzierendesGewerbe innerhalb eines koordinierten und geordneten industriellen Ökosystems.Nach Aussage des Büros für die Modernisierung örtlicher Industrieparks im BezirkShunde haben 15 Gruppen im Zeitraum von zwei Monaten über 2.500 Haushalte in derOrtschaft Huaxi von Shunde besucht. Mit einer Zustimmung von 98,8 % hat dieGrundmodernisierung des örtlichen Industrieparks Baochong endlich Fortschrittegemacht.Dies ist nur ein Beispiel für die Modernisierungsinitiative in Shunde, die sichauf 382 örtliche Industrieparks erstreckt.Diese Modernisierungsinitiative wurde in Shunde zur Chefsache erklärt. Esmangelt an Entwicklungsressourcen und der Wachstumspfad ist unklar. Im Rahmender Renovierung ist Shunde in der Lage, seine Institutionen zu reformieren,Industriezweige neu aufzustellen und neue Wege zu gehen. So entstehenvielfältige Perspektiven für die qualitätsorientierte Entwicklung.In den 1990er-Jahren entstanden in Shunde viele örtlichen Industrieparks aufInitiative der lokalen Wirtschaft. Enorme Produktionskapazitäten wurdenaufgebaut, das Unternehmertum wurde belebt und es entwickelte sich einekomplette Industriekette. In diesem neuen Geschäftsklima bildeten sich FortuneGlobal 500-Unternehmen wie Midea und Country Garden, und Shunde etablierte sichals anerkannter Industriestandort.Heute stehen diese Parks aber der industriellen Modernisierung im Wege.Unzählige Probleme wie beispielsweise verworrene Eigentumsverhältnisse fürGrundstücke, gravierende Sicherheitsprobleme und ineffiziente Betriebsabläufehaben sich negativ auf Fachkräfteangebot und Innovationsfaktoren ausgewirkt unddas Wachstum von Shunde gebremst."Im Zuge der qualitätsorientierten Entwicklung stellen die örtlichenIndustrieparks das größte Problem dar. Wir müssen entschlossen handeln, um dieseInitiative zum Erfolg zu führen, denn eine zweite Alternative gibt es nicht",sagte Guo Wenhai, Sekretär des CPC-Ausschusses von Shunde.Die Modernisierung dieser Parks ist die einzige Option für Shunde. Diese Parks,die dem Bezirk einst Wohlstand gebracht haben, sind immer noch der Schlüssel fürseine Zukunft.Bei der Modernisierung der örtlichen Industrieparks muss man aus praktischerErfahrung lernen, da es keine vergleichbaren Referenzprojekte gibt. Shunde istentschlossen, das Projekt trotz Schwierigkeiten zum Erfolg zu führen. Dann istder Bezirk nicht nur ein Paradebeispiel für die Entwicklung des Perlflussdeltas(PRD), sondern steht auch beispielhaft für die industrielle Modernisierung desPRD und die qualitätsorientierte Entwicklung des Landes. Eine neue Ära erforderteine neue Runde an Reformen. Unser Zeitalter steht im Zeichen derqualitätsorientierten Entwicklung. Die Modernisierung der örtlichenIndustrieparks ist eine Chance für Shunde, um den Umbau seines Wachstumsmodellszu beschleunigen und bei der Entwicklung neue Wege zu gehen.