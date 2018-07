Shun Wo: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Am 25.07.2018 ging die Aktie Shun Wo an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,133 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".Die Aussichten für Shun Wo haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 95 liegt Shun Wo über dem Branchendurchschnitt (21 Prozent). Die Branche "Engineering & Construction Svcs" weist einen Wert von 78,79 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...