Shuangliang Eco-Energy: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Shuangliang Eco-Energy-Kurs wird am 05.07.2019, 01:21 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 3,82 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Shuangliang Eco-Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Shuangliang Eco-Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -26,9 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +51,64 Prozent im Branchenvergleich für Shuangliang Eco-Energy bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,25 Prozent im letzten Jahr. Shuangliang Eco-Energy lag 50,98 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,24 % ist Shuangliang Eco-Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,04 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,2 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shuangliang Eco-Energy liegt bei 50, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Shuangliang Eco-Energy bewegt sich bei 48,67. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".