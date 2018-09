Showtime, die größte Sales-Enablement-Konferenz Europas, kehrt im 6. Jahr mit inspirierenden Hauptrednern zurück

Redner von Coca-Cola, SiriusDecisions und Twilio sowie TEDTalk-Star Eddie Obeng werden führende Persönlichkeiten in denBereichen Marketing, Vertrieb und Sales Enablement inspirieren, indemsie neue Forschungen, Best Practices und die neuesten Trends zurSteigerung der Sales Excellence präsentierenGent, Belgien (ots/PRNewswire) - Showtime(http://showtime.showpad.com/), die größte Sales-Enablement-KonferenzEuropas, findet nun im 6. Jahr statt. Die hellsten Köpfe inMarketing, Vertrieb und Sales Enablement werden vom 17. - 18. Oktoberin der Ghelamco Arena im belgischen Gent zusammenkommen, um dieneuesten Forschungen, Trends und Best Practices im Bereich SalesEnablement zu enthüllen und einen Einblick in die zukünftigeEntwicklung des Sales-Enablement-Marktes zu bekommen.Bekannte Redner wie der Autor, Innovator und gefeierte TEDTalk-Sprecher Eddie Obeng (https://www.ted.com/talks/eddie_obeng_smart_failure_for_a_fast_changing_world?language=en) und derSiriusDecisions-Analyst Peter Ostrow werden auf der ShowtimeGrundsatzreden halten. Diskutiert werden die sich veränderndenErwartungen der heutigen B2B-Käufer und wie die erfolgreichstenOrganisationen diese Erfahrungen auf den Kopf stellen. FührendePersönlichkeiten im Bereich Sales Enablement bei Coca-Cola, Pendo,Twilio und PerkinElmer werden mit den Teilnehmern inspirierendeGeschichten über Vertriebs-Transformation in ihren Organisationenteilen.Am zweiten Tag der Konferenz haben die Teilnehmer die Gelegenheit,sich mit den Showpad-Technologien wie Content-Lösungen und LearnCoresTrainings- und Coaching-Software vertraut zu machen. Die Teilnehmerwerden ein tieferes Verständnis davon erlangen, wie führendeOrganisationen die innovativen Lösungen von Showpad implementierthaben, um die Sales Excellence in ihren Organisationen zu fördern.Partner von Showpad werden vor Ort vorführen, wie sie den Wert vonShowpads Plattform erweitern und kundenspezifische, differenzierteVerkaufserfahrungen schaffen. Showpad wird zudem praktisches Trainingund Zertifizierung für interessierte Partner anbieten.Mit den Sales and Marketing Excellence Awards(https://showtime.showpad.com/page/1353503/awards) wird Showtimeaußerdem die innovativsten Einsätze von Sales-Enablement-Technologiein der Sales-Enablement-Branche anerkennen. Diese Awardsidentifizieren und fördern die effektivsten und kreativstenSales-Enablement-Projekte in dem Bestreben, die Kreativität in dergesamten Branche zu inspirieren und zu fördern.Um weitere Informationen über die Showtime zu erhalten und sichfür die Konferenz zu registrieren, gehen Sie zuhttp://showtime.showpad.com.Informationen zu ShowpadShowpad ist die führende Sales-Enablement-Plattform für denmodernen Verkäufer. Die All-in-One-Plattform von Showpad befähigtVertriebs- und Marketingteams durch die Integration branchenführenderTrainings- und Coaching-Software mit innovativen Content- undEngagement-Lösungen, Käufer zu binden. Die Plattform bietet dieumfangreichste Datensammlung darüber, wie erfolgreiche Verkäufer mitKäufern interagieren, und ermöglicht es der künstlichen Intelligenzzu entdecken, zu replizieren und zu automatisieren, was fürTop-Performer funktioniert.Showpad bedient über 1.000 Kunden in der ganzen Welt, u. a.Johnson & Johnson, BASF, GE Healthcare, Fujifilm, Bridgestone,Prudential, Honeywell und Merck. Das 2011 gegründete Unternehmen hatHauptsitze in Gent und Chicago und Niederlassungen in London,München, San Francisco und Portland. Um weitere Informationen überShowpad zu erhalten, gehen Sie zu www.showpad.com oder folgen SieShowpad auf Twitter (https://twitter.com/showpad) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/showpad).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749544/Showpad_Logo.jpgPressekontakt:Meghan Sporkmeghan.spork@showpad.comOriginal-Content von: Showpad, übermittelt durch news aktuell