Unterföhring (ots) -- Ab 18. Februar in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie parallelauf auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Schräge Comedyserie von und mit dem lesbischen Impro-Comedy-StarAbby McEnany- Co-Autorin Lilly Wachowski ("The Matrix")- Mit Gastauftritten von Saturday Night Live-Star Julia Sweeney undTheo Germaine ("The Politician")Die neurotische, lesbische Abby findet eine neue Liebe und überwindet ihreLebenskrise: die schräge Comedyserie Work in Progress von und mit Abby McEnanyist ab 18. Februar immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky AtlanticHD zusehen sowie über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Work in Progress":Die übergewichtige Mittvierzigerin Abby McEnany (sie selbst) ringt seit Langemmit Depressionen, Zwangsneurosen und den unterschiedlichsten Ängsten. Sie hatsich in ihrer andauernden Lebenskrise gut eingerichtet und lässt ihren Dampf beider Therapeutin ab. Doch trotz allem Selbsthass gelingt es der im Grundeliebenswerten Lesbe immer wieder ihre Umgebung zu verzaubern. Jetzt aber hat siesich zu einem radikalen Experiment entschlossen: Wenn sie nach 180 Tagen immernoch nicht ihr Leben auf die Reihe bekommt, will sie es beenden. Als ihreenergische Schwester Alison (Karin Anglin) sie mit dem selbstbewussten, auchsexuell aufgeschlossenen Trans-Mann Chris (Theo Germaine) verkuppelt, gewinntAbby einen völlig neuen Blick auf ihr Leben und sich selbst. Mit Hilfe ihrerbesten Freundin Campbell (Celeste Pechous) versucht sie mit modernen Dates,Therapiepannen und unhöflichen Kollegen fertig zu werden und traut sich am Endesogar sich der Frau zu stellen "die ihr Leben ruiniert hat": Julia Sweeney (sieselbst).Ganz im Geist der anarchischen Kult-Comedy "Lass es, Larry" stellt sich derlesbische Impro-Comedy-Star Abby McEnany in Work in Progress selbstbewusstebenfalls in den Mittelpunkt einer Comedyserie: Schonungslos thematisiert sieeigene Ängste und Neurosen und nimmt die queere Community genauso aufs Korn wiedie angeblich ganz "normale" Gesellschaft drum herum. Unterstütz von Kollegenwie "Saturday Night Live"-Star Julia Sweeney oder Theo Germaine ("ThePolitician") gelingt ihr dabei eine gleichfalls urkomische, wie auch zutiefstmenschliche Comedyserie. Die acht halbstündigen Episoden stammen nicht nur aus der Feder von Abby McEnany, sondern auch von Matrix-Schöpferin Lilly Wachowski.

Facts:
Originaltitel: "Work in Progress", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2019. Regie: Tim Mason. Drehbuch und Idee: Tim Mason, Abby McEnany, Lilly Wachowski. Darsteller: Abby McEnany, Karin Anglin, Theo Germaine, Celeste Pechous, Julia Sweeney, Armand Fields.

Ausstrahlungstermine:
Ab 18.2.2020 immer wöchentlich dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. 