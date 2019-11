Unterföhring (ots) -- Zehnteilige satirische Serie an 17. Dezember auf Sky Atlantic HD- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Vom Late-Night-Talker Stephen ColbertTrotz aller Skandale sitzt der US-Präsident Donald J. Trump nach drei Jahrenimmer noch im Weißen Haus - und Showtime setzt die Cartoon-Serie "Our CartoonPresident" mit einer zweiten Staffel fort. Sky präsentiert die zehn neuenEpisoden ab 17. Dezember immer dienstags ab 22.30 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. "Our CartoonPresident" wird in der Englischen Originalfassung mit deutschen Untertitelnausgestrahlt. Staffel eins ist ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über "Our Cartoon President":Drei Jahre ist Donald J. Trump im Amt und noch immer beherrscht der amtierendeUS-Präsident die Medien inklusive Twitter. Die Showtime- Animationsserie "OurCartoon President", produziert von US-Talkshow-Moderator und Satiriker StephenColbert ("The Late Show" auf CBS) und Chris Licht, geht auf Sky nun in diezweite Runde. Und auch diesmal bleibt in den zehn halbstündigen Episoden niemandverschont - weder Familienmitglieder, Angestellte und Berater im Weißen Hausnoch Politiker beider Parteien. Unter anderem neu mit dabei: Brett Kavanaugh,Richter am Obersten Gerichtshof, die demokratische PräsidentschaftskandidatinKamala Harris, der ehemalige Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses,BillShine, und Alexandria Ocasio-Cortez, Aktivistin und Politikerin derDemokratischen Partei. Neben Colbert und Licht fungiert R.J. Fried alsausführender Produzent und gleichzeitig als Showrunner. Tim Luecke verantwortetdie Animationen, Matt Lappin ist beratender Produzent.In der ersten Episode der neuen Staffel ruft der Präsident den NationalenNotstand aus - um seinen Trump Tower in Moskau zu bauen. Bei den Demokraten musssich Nancy Pelosi gegen die junge Überfliegerin Alexandria Ocasio-Cortezbehaupten.Facts:Originaltitel: "Our Cartoon President", Animationsserie, 10 Episoden, je ca. 30Minuten, USA 2019. Showrunner: R.J. Fried. Ausführende Produzenten: StephenColbert, Chris Licht, R.J. Fried. Animationen: Tim Luecke. Beratender Produzent:Matt Lappin. A usstrahlungstermine: Ab 17. Dezember 2019 im englischen Originalmit deutschen Untertiteln immer dienstags ab 22.30 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Staffel einsist ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Watchmen" und "Euphoria" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HDaußergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals ausItalien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sindsowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestelltund können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zuPremium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie aufwww.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange VertragsbindungSerien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durchsein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformenvereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eineverbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen undpersönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, viaChromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.