Showtime18 definiert die Verkaufsförderung mit fast 650 Teilnehmern und einer Auswahl von angesehenen Referenten neu

Europas größte Konferenz zur Verkaufsförderung begrüßte Vertriebs-und Marketingleiter für zwei Tage voller Innovation, Inspiration,Lernen und SpaßGent, Belgien (ots/PRNewswire) - Diese Woche begrüßte Showtime(http://showtime.showpad.com/) fast 650 registrierte Teilnehmer ausmehr als 20 Ländern zu Europas größter Verkaufsförderungs-Konferenz,die von Showpad (https://www.showpad.com/) gesponsert wurde.Führungskräfte von Unternehmen wie Dow, Xerox und TVH trafen sich inder Ghelamco Arena in Gent, Belgien, um über die neuestenForschungsergebnisse, Trends und Best Practices im BereichVerkaufsförderung zu berichten und die Zukunft der Branche zugestalten.Inspirierende Keynotes & RednerDie Teilnehmer von Showtime18 erlebten eine spektakuläre Abfolgevon Referenten - darunter der Senior Research Director vonSiriusDecisions Peter Ostrow, der renommierte TED-Talk-Sprecher,Autor und Innovator Eddie Obeng und der Guru im BereichVerkaufsförderung Roderick Jefferson. Die Redner legten dar, welcheVeränderungen bei den Käufern von heute zu beobachten sind und wiesich die Verkaufsförderung an deren veränderte Erwartungen anpassenmuss.Die Teilnehmer profitierten auch von Führungskräften von Deloitte,Salesforce, Coca-Cola, Pendo, Twilio und PerkinElmer, dieinspirierende Geschichten über ihre Vertriebsumwandlungswege und BestPractices zur Nutzung der neuesten Technologien im BereichVerkaufsförderung erzählten.Preisträger des Sales and Marketing Excellence AwardShowtime würdigte bei den Sales and Marketing Excellence Awardsauch die innovativsten Anwendungen derVerkaufsförderungs-Technologien in der Branche. Die Gewinnerprojekterepräsentieren die branchenweit besten Einsatzmöglichkeiten vonVerkaufsförderungs-Technologien und deren Zukunft. Sie zeigenaußerdem, wie Technologie eingesetzt werden kann, um die Branchevoranzutreiben.Eine unabhängige Jury aus Marketing- und Vertriebsexpertenbewertete Dutzende von Nominierungen und bewertete jedes Projekt nachKreativität und Innovation, Qualität, Effektivität und Ausführung, umdie fünf Kategoriesieger zu ermitteln. Die Showtime-Teilnehmerwählten am 17. Oktober live das herausragendste Projekt aus den fünfSiegern der Kategorien.Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Sales and MarketingExcellence Award 2018:- Geschäftsauswirkungen: Arval (im Besitz der BNP Paribas Gruppe)- Markendesign und visuelle Exzellenz: Croustico von Vandemoortele- Interaktivität: DS Smith- Skalierung der Vertriebsleistung: Twilio- Bester Vertriebs- und Marketingpartner: BBCVertriebs- und Marketingleiter in Nordamerika sind eingeladen, ander Transform, der Showtime-Veranstaltung in den USA und der größtenKonferenz für Verkaufsförderung in Nordamerika teilzunehmen.Registrieren Sie sich für Transform18 unter www.transform18.com.Informationen zu ShowpadShowpad ist die führende Plattform für Verkaufsförderung für denmodernen Verkäufer. Die All-in-One-Plattform von Showpad ermöglichtVertriebs- und Marketingteams die Verbesserung der Kundenbindung,indem sie branchenführende Trainings- und Coaching-Software mitinnovativen Content- und Engagement-Lösungen verbindet. Die Plattformbietet die umfassendste Sammlung von Daten darüber, wie erfolgreicheVerkäufer mit Käufern interagieren und nutzt künstliche Intelligenz,um die Methoden der Top-Performer zu entdecken, zu replizieren und zuautomatisieren.Showpad wird von mehr als 1.200 Kunden auf der ganzen Weltgenutzt, darunter Johnson & Johnson, BASF, GE Healthcare, Fujifilm,Bridgestone, Prudential, Honeywell und Merck. Das 2011 gegründeteUnternehmen hat Unternehmenssitze in Gent und Chicago undNiederlassungen in London, München, San Francisco und Portland. Ummehr über Showpad zu erfahren, besuchen Sie www.showpad.com oderfolgen Sie Showpad auf Twitter (https://twitter.com/showpad) undLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/showpad).