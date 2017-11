Showpad mit 3. Platz auf Liste der Technology Fast 50 von Deloitte für 2017

Vertriebs- und Marketingplattform erhält Anerkennung fürüberzeugenden Kundenstamm, Wachstum im Jahresvergleich und Fokus aufglobaler ExpansionGent, Belgien (ots/PRNewswire) - Showpad(https://www.showpad.com/), die leistungsfähigste Vertriebsplattformder Welt, hat heute bekannt gegeben, dass man in der Liste derDeloitte Technology Fast 50 (https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology/articles/fast50-ranking-2017.html) des Jahres 2017, welcheden am schnellsten wachsenden Technologiefirmen Belgiens Anerkennungzollt, den dritten Platz erreichte.Die Technology Fast 50 von Deloitte sind eine Auszeichnung für dieam schnellsten wachsenden Technologiefirmen in Belgien. Diese Firmenhaben eine überragende Rolle im künftigen Wachstum und verdienen diespezielle Würdigung und Unterstützung, welche dieser Wettbewerbliefert.Diese Auszeichnung ist eine von vielen kürzlichen Errungenschaftenvon Showpad. Im Lauf des letzten Jahres hat das Unternehmen seineTätigkeit in den USA ausgebaut, ein neuer Hauptsitz in Chicagoentstand, es wurden wichtige Führungskräfte eingestellt und die Markevon 1.000 Klienten wurde überschritten."Diese hohe Einstufung in der Liste der Deloitte Fast 50 ist einegroßartige Würdigung der konzentrierten Arbeit und des Erfolges, diewir in den letzten Jahren verzeichneten. Es ist eine Bestätigung, wiewichtig es ist, die Vertriebs- und Marketingteams von Unternehmen zuharmonisieren", sagte Pieterjan Bouten, der CEO von Showpad. "Dastechnische Ökosystem in Belgien war für unseren Erfolg und unsereglobale Expansion entscheidend. Wir freuen uns darauf, unsere Dynamikglobal und in den USA weiter zu nutzen, speziell durch Ausbau unsererPräsenz in Chicago im kommenden Jahr."Showpad erhielt zudem Anerkennung als Gewinner in einer neuenKategorie, die von Oracle und Netsuite unterstützt wurde. DieKriterien stuften die internationale Präsenz, Auszeichnungen undAnerkennungen (national und international), Medienpräsenz undProdukte und Dienstleistungen von Firmen ein, die weltweit einenUnterschied machen können.Showpad wurde am 14. November 2017 zusammen mit anderen Firmen derDeloitte Fast 50 in einer Vergabezeremonie in Brüssel geehrt. WeitereInformationen über Showpad erhalten Sie unter www.showpad.com.Über ShowpadShowpad ist die leistungsfähigste Vertriebsplattform der Welt.Vertriebsteams werden erfolgreicher, da sie intelligentere undrelevantere Interaktionen mit (potenziellen) Kunden haben. Showpadwurde im Jahr 2011 gegründet. Seine intuitive und robuste Plattformermöglicht Vermarktern, den Vertriebserfolg zu optimieren.Gleichzeitig haben Vertriebsteams persönlichere und wirksamereInteraktionen. Die Hauptsitze der Firma sind in Gent und Chicago undes existieren Niederlassungen in San Francisco, Portland und London.Showpad hat mehr als 1.000 Unternehmen bei der Verbesserung derBindung im Verkauf geholfen, darunter Johnson & Johnson, Fujifilm,Audi, BASF, Dow Chemical und Kimberly-Clark. Weitere Informationenüber Showpad erhalten Sie per E-Mail unter press@showpad.com,besuchen Sie http://www.showpad.com oder folgen Sie Showpad aufTwitter (https://twitter.com/showpad).Über die Technology Fast 50 des Jahres 2017 von DeloitteDer Wettbewerb Technology Fast 50 ist eine jährliche Auswahl der50 am schnellsten wachsenden und innovativen Technikfirmen mit Sitzin Belgien. Aktiengesellschaften und andere Firmen, die Produkte oderDienstleistungen im Technikbereich entwickeln, und in den letztenvier Jahren wesentliches Umsatzwachstum verzeichnet haben, können amWettbewerb teilnehmen und unter den 50 am schnellsten wachsendenTechnikfirmen Belgiens genannt werden.MedienkontaktAnna Shymanskianna.shymanski@walkersands.com+1-312-561-2481Logo - https://mma.prnewswire.com/media/608257/Showpad_Logo.jpgOriginal-Content von: Showpad, übermittelt durch news aktuell