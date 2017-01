Unterföhring (ots) -Mit acht neuen Show-Ideen ins neue Jahr: Joko Winterscheidt undKlaas Heufer-Umlauf suchen am Samstag, 4. Februar 2017, um 20:15 Uhrauf ProSieben "DIE BESTE SHOW DER WELT". Wer ist der bessereShow-Master? Wer kann die beste Unterhaltung auf die Bühne zaubernund dem Fernsehen zu altem Glanz verhelfen? Joko & Klaas feiern nichtnur das neue Jahr, sondern auch das Fernsehen. Jeannine Michaelsenführt durch den TV-Abend, Oliver Kalkofe bewertet jede Show alsKritiker.16 Show-Konzepte haben die ewigen Kontrahenten Joko & Klaas in denersten beiden Ausgaben von "DIE BESTE SHOW DER WELT" bereits aufSendung geschickt. Für Klaas Heufer-Umlauf heißt es jetztabzuliefern: Joko Winterscheidt ging aus beiden Folgen als Siegerhervor. Wird ihm nun das Show-Triple gelingen?Klaas Heufer-Umlauf: "Ich empfehle Ihnen für die Dauer der Showalle Ihre 26 Sinne beisammen zu haben. Sie werden jeden einzelnenbrauchen, teilweise auch alle gleichzeitig. Ältere Leute - über 49Jahre - bitten wir die Sendung nur in Begleitung ihrer jüngerenVerwandten anzusehen. Nicht böse sein, aber sonst bringt es für dieQuote nichts. Zeitgleich zur Sendung bieten wir im ARD-Teletextaußerdem eine Legende aller Referenzen zum Live-Mitlesen an. Dieganze Familie ist also herzlich willkommen."Joko Winterscheidt: "Die Zeitungen sollen schon mal folgendeSchlagzeile vorbereiten: 'Er kam, sah und siegte!'"Joko & Klaas buhlen in acht eigenständigen Shows in der Show umdie Gunst des Publikums. Jede einzelne Sendung wird zum Quoten-Duell:Im Wechsel präsentieren die Beiden ihre ganz eigenen Vorstellungenvon erstklassigem Entertainment. Das Publikum im Studio entscheidetdann per Fernbedienung über Quotenhit, Flop oder vorzeitigeAbsetzung. Die Show mit der höchsten Einschaltquote wird "DIE BESTESHOW DER WELT"."DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 4. Februar 2017, um 20:15 Uhrauf ProSiebenHashtag zur Show: #BesteShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell