Unterföhring (ots) - Colleen, Martin oder Yves? Wer ist "The Mole"? Im großen Finale von "The Mole - Wem kannst Du trauen", moderiert von The BossHoss, muss sich der Maulwurf seinen Mitstreitern endlich offenbaren - am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1. Ist es den anderen Kandidaten gelungen ihn zu entlarven? Oder konnte er ihren Verdacht in allerletzter Sekunde von sich lenken? In Argentinien kommt es zwischen den drei Finalisten zum Showdown um den Jackpot, den nur einer gewinnen kann ...