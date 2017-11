Unterföhring (ots) -Dieser Abend feiert das Fernsehen: Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf suchen am Samstag, um 20:15 Uhr, auf ProSieben "DIEBESTE SHOW DER WELT". Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat dieFormel für die perfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Showsin der Show buhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst desStudiopublikums. Wird Joko zum fünften Mal in Folge Show-Master? KannKlaas mit seinen Shows endlich "DIE BESTE SHOW DER WELT" abliefern?Im Wechsel präsentieren Joko & Klaas Ihre Ideen für besteFernsehunterhaltung. Findet Joko mit einer Prime-Time-Version seiner"Goodnight Show" erneut "DIE BESTE SHOW DER WELT"? Oder gelingt esKlaas mit seiner Quizshow der Mittelmäßigkeit namens "Mittelmaster ofthe Universe" die Zuschauer zu überzeugen? Am Ende entscheidetalleine das Studiopublikum per Fernbedienung über den nächstenShow-Hit und den Megaflop. Durch den Fernsehabend führt JeannineMichaelsen.Die Shows in der Show im ÜberblickShow 1: "Ich kann's besser!" mit JokoPassionierte Sänger und versteckte musikalische Talente aus demStudiopublikum haben in Jokos Show die Chance auf ihre fünf MinutenRuhm. In "Ich kann's besser!" gilt es, einen Sänger auf der Bühneherauszufordern und eine bessere Performance auf die Beine zustellen. Als erstes heißt es, den Gesang von Joko zu übertrumpfen -jeder Zuschauer im Studio ist dazu aufgerufen, ins Rampenlicht zutreten.Show 2: "BingoMan Live" mit KlaasKlaas will Bingo in seiner neuen Show wieder salonfähig machen. ImGegensatz zum herkömmlichen Bingo, hat sich Klaas für "BingoMan Live"aber einen Kniff ausgedacht. Er setzt Joko als Joker ein und nutztihn, um in diversen Spielen die Bingo-Zahlen zu ermitteln. DasStudiopublikum spielt mit und kann in den einzelnen Runden zahlreichePreise gewinnen.Show 3: "Frottee Fight Club" mit JokoAus den Umkleidekabinen dieser Welt direkt auf die große Showbühne amSamstagabend: Joko macht aus Handtuch-Flitschen kurzerhand den"Frottee Fight Club". In der verkannten antiken Kampfsportart, wirdein mit Wasser durchtränktes Handtuch zur Peitsche, vor der keinOberkörper sicher ist. Gemeinsam mit zahlreichen prominentenHandtuch-Schwingern muss auch Klaas als Joker ran.Show 4: "Mittelmaster of the Universe" mit KlaasDurchschnitt, Langeweile, Unauffälligkeit: In Klaas' Gameshow wirdnicht etwa der Beste, der Schnellste oder der Schlauste gesucht - in"Mittelmaster of the Universe" geht es für fünf Kandidaten in fünfSpielrunden ganz einfach darum, der Mittelmäßigste von allen zu sein.Hier wird Mittelmaß noch belohnt.Show 5: "Goodnight Show - Family Edition" mit JokoBei Leise: Preise! Die bekannte und beliebte "Goodnight Show" wirdvon Joko eigens für "DIE BESTE SHOW DER WELT" zur Familienausgabeumfunktioniert. Dazu verlässt er das Studio, um eine Familie inMünchen zu überraschen. Eingeweiht ist lediglich die Tochter. Währendderen Eltern tief und fest schlummern, muss sie in der Wohnungverschiedene Spielrunden bestreiten, um Geld zu gewinnen. Die einzigeBedingung: Ihre Eltern dürfen von all dem Fernsehtrubel nichtsmitbekommen und nicht aufwachen.Show 6: "Nur die Liebe zahlt" mit KlaasWie echt kann Liebe sein? Klaas will genau das in seiner Show "Nurdie Liebe zahlt" herausfinden und hat sich dazu vier vermeintlichePaare ins Studio eingeladen. Diese müssen eine Promi-Jury mit allenerlaubten Mitteln davon überzeugt werden, auch im wirklichen Lebenein Liebespaar zu sein. Wer sagt die Wahrheit? Wer liebt das Lügen?Wem es am Ende gelingt, die Jury um den Finger zu wickeln, dem winktin Klaas' Show ein Geldgewinn."DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 2. Dezember 2017, um 20:15 Uhrauf ProSiebenHashtag zur Show: #BesteShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell