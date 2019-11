Unterföhring (ots) -Im neuen Podcast "Baywatch Berlin" trifft sich Klaas Heufer-Umlauf ab Freitag,22. November wöchentlich mit den anderen beiden. Die anderen beiden sind JakobLundt, "Late Night Berlin"-Bandleader und Thomas Schmitt, Geschäftsführer derProduktionsfirma Florida Entertainment.Die Macher über ihren Podcast: "Na, darauf hat die Welt gewartet. Ein Podcast indem drei Medienheinis mit brüchigen Fistelstimmen und solidem Realschulbackroundunsere komplizierte Welt verstehen wollen, und ihre Erkenntnisse ungefiltert andie nachfolgenden Generationen weitergeben. Komplett egal dabei: der Name.'Baywatch Berlin' wird hauptsächlich darin bestehen, dass Klaas Heufer-Umlaufwirr vor sich hin brabbelt, wobei er gelegentlich von seinen Kollegen undFreunden Jakob ('Late Night Berlin'-Bandleader) und Thomas (Der, der beim 'Duellum die Welt' immer von der Seite reinmeckert) unterbrochen wird. Also, liebeBigstyler und Highperformer: Lower your Expectations und stellt eine FlascheTilidin kalt. Hier kommen drei Sabbeltaschen die in der Blütezeit derPodcast-Kultur leider noch mit anderen Dingen beschäftigt waren, nun aberpünktlich sieben Jahre zu spät digitale Torschlusspanik kriegen. Jetzt muss aufeinmal alles ganz schnell gehen und mit einer gehörigen Portion Hektik wird einlöchrig zusammengeknalltes Podcast-Konzept in die Welt geschossen. Warum wirktSchmitt schon in Folge eins wie original hirntot? Was wollte Jakob eigentlich inMagdeburg und wie viel Geld hat Stefan Raab? Ein Teil dieser Fragen beantworteneuch die drei unterspannten Knallerbsen schon bald in Folge 1 von 'BaywatchBerlin'."Produziert wird "Baywatch Berlin" von der Studio Bummens GmbH in Kooperation mit"Late Night Berlin" und im Auftrag der AdFactory - dem Podcast-Label vonProSiebenSat.1."Baywatch Berlin" - ab Freitag, 22. November auf latenightberlin.de, bei ApplePodcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibtHashtag zum Podcast: #BaywatchBerlinBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell