Sie sind jung, erfolgreich - und heiß auf einDuell! Schlagerstar Vanessa Mai ("Ich sterb für dich") kämpft in dernächsten Ausgabe von "Schlag den Star" gegen Schauspielerin LunaSchweiger ("Keinohrhasen"). Live auf ProSieben am 9. November. Welcheder beiden Power-Frauen schreibt an diesem historischen DatumShow-Geschichte - und siegt mit einer gehörigen Portion Kampfgeist,Fitness, Köpfchen und Geschick?Musikprofi vs. Leinwandstar. Brünett gegen blond: Vanessa Mai undLuna Schweiger treten in bis zu 15 Runden in Deutschlandsbekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt bei"Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 9. November, um 20:15 Uhr live aufProSieben