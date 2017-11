Unterföhring (ots) -Im Angriffsmodus: Steffen Henssler will es wieder wissen - undkämpft in der zweiten Ausgabe seiner neuen ProSieben-Show "Schlag denHenssler" um eine halbe Million Euro - am Samstag, 4. November, um20:15 Uhr live auf ProSieben. Gegen wen er antritt, bestimmt dasTV-Publikum live zu Beginn der Sendung. In der ersten Ausgabe von"Schlag den Henssler" musste der 45-Jährige über die volle Distanzgehen - und schlug seinen Gegner erst nach fünf Stunden im 15. undletzten Spiel. Für die nächste Ausgabe will der Hamburger auf dieTube drücken: "Ich versuche diesmal, den Sack früher zuzumachen",verspricht Steffen Henssler.Titel: Schlag den Henssler;Staffel: 1;Folge: 1;Copyright: ProSieben/Willi Weber;Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlunghonorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen derProgrammankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungensind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG!Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell