ShotSpotter: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Am 21.09.2018 ging die Aktie ShotSpotter an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 61,83 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

Unser Analystenteam hat ShotSpotter auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 426,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt ShotSpotter damit 417,48 Prozent über dem Durchschnitt (9,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt 16,89 Prozent. ShotSpotter liegt aktuell 410,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ShotSpotter-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,99 USD. Der letzte Schlusskurs (61,83 USD) weicht somit +99,52 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (48,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+26,91 Prozent), somit erhält die ShotSpotter-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ShotSpotter-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um ShotSpotter auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von ShotSpotter sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.