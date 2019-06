ShotSpotter: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Der ShotSpotter-Kurs wird am 23.06.2019, 12:36 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 44,46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben ShotSpotter nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber ShotSpotter. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält ShotSpotter daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält ShotSpotter von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der ShotSpotter wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ShotSpotter vor. Das Kursziel für die Aktie der ShotSpotter liegt im Mittel wiederum bei 52,22 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 44,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 17,45 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der ShotSpotter insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die ShotSpotter-Aktie hat einen Wert von 23,8. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,12). Der RSI25 liegt bei 58,12, was bedeutet, dass ShotSpotter hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für ShotSpotter.