Shortlist: Das sind die Favoriten für die VISION.A Awards 2017 / Verleihung am 22.3.2017 in Berlin

Berlin (ots) - Die Digitalisierung hat die Apotheken- undPharmabranche erfasst. Die besten Ideen werden am 22. März mit denVISION.A Awards ausgezeichnet. Moderiert wird die Verleihung von Dr.Hajo Schumacher. Jeweils drei Einreichungen werden im Radialsystem Vmit Gold, Silber und Bronze prämiert. Die Verleihung ist derHöhepunkt eines spannenden Tages, der zuvor von der Digitalkonferenzgeprägt ist. Dort werden rund 20 Speaker, darunter Sascha Lobo, Prof.Dr. Gunter Dueck, Sandra Matz und Dr. Holger Schmidt, ihre Ansichtenzur Digitalisierung von Apotheke und Pharma mit den Gästendiskutieren. Die Veranstaltung wird exklusiv unterstützt von derApotheken Umschau.Die Sieger und Platzierten der VISION.A Awards erhalten neben denTrophäen Medialeistungen im Gesamtwert von 70.000 Euro bei APOTHEKEADHOC, dem führenden Premium-Newsportal für den Apotheken- undPharmamarkt.Die Nominierten der Shortlist:Almased Wellness GmbH, Aposphäre GmbH, apothekia GmbH, AvP ServiceAG, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Bayer Vital GmbH/Die JägerKöln GmbH, Beiersdorf AG, Bußmanns Apotheken, gesundleben-Apotheken/mauve, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG/xeomed GmbH,Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Krewel Meuselbach GmbH/WEFRAWerbeagentur Frankfurt, Lauer-Fischer GmbH/CGM GENIUS, L'OréalDeutschland GmbH/La Roche Posay, L'Oréal Deutschland GmbH/VICHY,Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, ÖsterreichischeApothekerkammer/bluesource-mobile solutions gmbh, OTC7Handl, P&MCosmetics/DERMASENCE/mediascale/WKW Münster/WEFRA Mediaplus,Paracelsus Apotheke, Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH/antwerpes AG,Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH/Die Jäger Köln GmbH, PROMEDICO/PureEncapsulations®, Roche Diabetes Care Deutschland GmbH/cyperfectiongmbh, SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG/Agentur amadeus, Takeda PharmaVertrieb GmbH & Co. KG/m:werk Health Communication GmbH & Co. KG,Vifor Consumer Health/Die Jäger von RöckersbühlVISION.A - Die Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC und ApothekenUmschau findet am 22. März 2017 in Berlin statt. Macher und Visionärezeigen in Best Cases, Vorträgen und Smart Labs ihre Ideen für dieDigitalisierung des Apotheken- und Pharmamarkts. Tickets fürDigitalkonferenz, Award-Verleihung sowie die anschließende "Party derVisionäre" mit Food, Drinks und Live-Band sowie weitere Informationengibt es unter http://vision.apotheke-adhoc.dePressekontakt:VISION.A // APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 514Telefax: 030 - 80 20 80 509E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell